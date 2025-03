El PPdeG señala Galicia como el modelo al que debería aspirar el Gobierno

Paula Prado y Alberto Pazos, a su llegada a la Interparlamentaria del PPdeG

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha situado hoy sábado a Galicia como un ejemplo de la «política que serve» y como «un espello no que o Goberno central debería mirarse cada día».

Prado habló en el inicio de la 27ª Interparlamentaria do Partido Popular en Sevilla, a la que viajó acompañada del portavoz parlamentario, Alberto Pazos, y de más de medio centenar de representantes del PPdeG, «o partido galego maioritario no Parlamento de Galicia, no Congreso, no Senado e no Parlamento Europeo» y recordó que su partido, con Alfonso Rueda al frente, renovó la mayoría absoluta en febrero del año pasado.

Prado recordó que Galicia «suma xa 16 anos consecutivos cos orzamentos aprobados en tempo e forma, e faino sen sobresaltos, sen estridencias e sen liortas; sendo un exemplo». Una situación que contrapuso al Gobierno de Pedro Sánchez, «que hai moito que non cumpre con todos os españois».

«Vivimos nun país onde funcionar cos Presupostos Xerais prorrogados é o normal e onde dar privilexios a algunhas comunidades autónomas é a forma de perpetuarse no poder, un país onde o presidente e os seus ministros están cercados pola corrupción e non teñen apoio dos seus socios, pero son incapaces de botarse a un lado», dijo Prado.

Por eso instó al presidente a que «deixen de mirar cara ao independentismo e miren cara a comunidades como Galicia» y también a transferir las competencias y fondos de la UE necesarios para las infraestructura y proyectos estratégicos. De no ser así, añadió, «debe deixar pasar a un gran presidente como vai ser Alberto Núñez Feijóo».