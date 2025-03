José Luis Neira Brochs, pintor e escultor: «A guerra é mala ata para quen a gaña»

O artista José Luis Neira Brochs no seu estudio na súa casa de Area, en Viveiro PEPA LOSADA

No Berlín de mediados dos sesenta, dividido polo Muro en plena Guerra Fría, aprendeu José Luis Neira Brochs (Viveiro, 1941) que «non importan nin a nacionalidade nin as ideoloxías, senón as persoas». No París revolucionario