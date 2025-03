Jácome culpa a la «maquinaria administrativa» de su última condena por causar daños morales a un trabajador

Jácome, en un pleno del Concello de Ourense. SANTI M. AMIL

Con mayor o menor intensidad, todos los grupos políticos de la oposición en el Concello de Ourense coinciden en sus críticas al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, por el trato que da a los funcionarios municipales. Esta semana se conoció una nueva sentencia que condena tanto al regidor como al Ayuntamiento a indemnizar a una trabajadora a la que se refería con calificativos como «inepta, inútil y subnormal» por daños morales. Es la tercera de este tipo contra el gobierno encabezado por Jácome, algo que PP, PSOE y BNG consideran intolerable. El alcalde, sin embargo, culpa a la «maquinaria administrativa municipal» y anuncia la presentación de recursos.

«Esta situación, que se arrastra no tempo, non só evidencia unha absoluta falta de respecto cara aos traballadores municipais, senón que tamén supón un ataque directo aos seus dereitos laborais e persoais», apuntaba Ana Méndez, la portavoz del PP, a través de un comunicado en el que subraya que el alcalde «debería ser o primeiro en garantir un ambiente de traballo digno e respectuoso ao ser a máxima autoridade do Concello».

Este partido critica otras medidas del gobierno municipal en materia de recursos humanos, como los «cambios arbitrarios» de puestos, el desmantelamiento de servicios o los nombramientos y ceses «sen ningún tipo de transparencia». Estamos, dice Méndez, «ante unha política de persoal que responde máis a intereses persoais que ao ben común».

«Unha ditadura»

El PP promete exigir respeto a los derechos de los trabajadores, pero no plantea ningún ultimátum ni anuncia un cambio de estrategia en la política local. Y, precisamente, PSOE y BNG subrayan que si Jácome es alcalde es gracias a la formación popular. «O único responsable da situación actual é o PP por colocar e continuar mantendo ao rexedor na súa cadeira e co bastón de mando, perpetuando que nada mude», dijo ayer la portavoz socialista, Natalia González, que cree que «en ningunha cidade do noso país se permitiría seguir nin un minuto máis á fronte da alcaldía a Jácome». González calificó el mandato del líder de Democracia Ourensana como una «ditadura». Luis Seara, del BNG, subrayó que debe ser el propio alcalde quien asuma las indemnizaciones de su bolsillo. «Jácome aprovéitase da súa posición de poder á fronte do Concello para, cal abusón de patio de colexio, menoscabar, insultar e acosar os traballadores», lamentó Seara, que también señaló al PP por «aupar» y dar «osíxeno» al gobierno local.

Jácome, por su parte, anunció que presentará un recurso contra la última sentencia por daños morales ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En sus redes aseguró que el juzgado lo acusa de infringir la norma de prevención de riesgos laborales «algo que, de ser cierto, nunca sería culpa del alcalde (que se limitó a resolver sobre la base de dos informes técnicos) sino, en todo caso, un supuesto fallo de la maquinaria administrativa municipal».