La conselleira de Política Social ve en el nuevo decreto para el reparto de menores migrantes un «traxe a medida» de Cataluña

Fabiola García

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha vuelto a rechazar el nuevo Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno para la derivación de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, que este miércoles publica el BOE. Considera que incluye unos criterios de reparto «feitos para beneficiar a Cataluña, un traxe a medida feito para o señor Puigdemont polo seu socio Pedro Sánchez».

La alto cargo de la Xunta volvió a asegurar que no aceptarán un «reparto obrigatorio» de menores y ha reclamado al Gobierno central mantener la línea en la que se estaba trabajando a través de «acordos voluntarios» con las comunidades autónomas y que continúe «con esa vía de consenso, e non coa vía da imposición». Así lo aseguró a preguntas de los periodistas tras un acto celebrado este miércoles por la mañana en A Coruña.

García cuantificó en «máis de 326» los menores que podrían corresponder a Galicia al repartir con los nuevos criterios los más de cuatro mil niños y adolescentes migrantes que ahora están bajo tutela de Canarias y Ceuta, mientras que a Cataluña «con eses criterios feitos a medida para beneficiar a Puigdemont, tan só lle corresponderían 28».

«Galicia non ten capacidade para acoller tal cantidade de menores non acompañados», ha insistido la conselleira, que ha recordado que la comunidad tiene un sistema «de inclusión total», sin plazas específicas para extranjeros. «Integrámolos a todos dentro do noso sistema de protección», indicó, explicando que esos recursos están ya con una sobreocupación del 104 %. «Non temos ningunha praza para acoller a máis menores non acompañados», declaró.

«Cero euros» de financiación

Respecto a la financiación, Fabiola García destacó que actualmente el Gobierno central «tan só financia un ano de residencia de cada menor, cando continúan no sistema de protección non só ata os 18 anos, se non máis alá». Pero además, aventuró que con el nuevo sistema en el horizonte «a Galicia poderían corresponderlle cero euros», aunque no explicó más al respecto.

Finalmente, la conselleira aseguró que estudiarán «todas as vías, incluídas as legais» para «frear unha vez máis ao Goberno de España e as súas imposicións permanentes ás comunidades autónomas». «Imos utilizar todas as medidas que estean ao noso alcance (...) non imos aceptar un reparto obrigatorio de menores non acompañados para beneficiar ao socio do señor Pedro Sánchez», remachó.