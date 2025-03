Los enfermeros se plantan por las jornadas de sábado y exigen al Sergas que incentive a quienes hacen más como a los médicos

Enfermera en la campaña de vacunación de la gripe para menores, en la foto el centro de salud A Cuña, en Ourense ALEJANDRO CAMBA

La cobertura de los sábados por la mañana en atención primaria con la reducción de la jornada a 37 horas semanales en este 2025 está suponiendo un quebradero de cabeza en el Sergas. Por un lado no hay médicos de familia suficientes por lo que este turno debe cubrirse con personal voluntario, pero al no haber suficientes candidatos se opta por rotar a los facultativos, lo que no convence a los profesionales; por otro, el personal de enfermería ha sido el último colectivo en sumarse a las críticas.

Satse, el sindicato que representa a estos sanitarios, lamenta que tras las primeras declaraciones del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacando la importancia del personal de enfermería, la realidad es, según esta organización, «que los profesionales se enfrentan a un menosprecio constante en favor de otros».

Se refiere en concreto a la propuesta para pagar a los médicos de familia estas jornadas de sábado. En la última mesa sectorial se planteó un sistema de tramos, de manera que los facultativos que hagan más cobrarán una cantidad mayor por cada sábado. Satse lamenta que este modelo de incentivos solo se plantee para los médicos, «exigimos a la consellería la revisión de las retribuciones previstas para el personal de enfermería de primaria que realiza jornada en sábado, y que muestre de verdad el compromiso que dice tener».

El primer paso es pedir a las gerencias que retire del calendario anual la realización de estos turnos. Hay que recordar que los sábados no entran dentro de la jornada obligatoria, porque sobrepasan las 37 horas semanales.

Una mujer de 42 años, el perfil de la enfermera que consigue plaza

Precisamente, este lunes el Diario Oficial de Galicia ha publicado el listado de aspirantes que han logrado plaza en el concurso oposición de la categoría de enfermería. Son 1.556 y de ellas 1.363 lo hicieron por acceso libre, 104 a través de promoción interna y 89 por el cupo de discapacidad. La edad media de las personas seleccionadas es de 42 años y el 89 % son mujeres.

A estas más de 1.500 plazas hay que sumar otras 459 a través del proceso de estabilización mediante un concurso de méritos, que ya se resolvió a finales del 2023. En total son 2.015 plazas.

Los 1.556 aspirantes seleccionados en el último concurso tienen del 18 al 31 de marzo para elegir destino en orden de puntuación. Las plazas están repartidas en todos los hospitales gallegos: 355 en el Chuac, 12 en el Virxe da Xunqueira de Cee, 76 en el CHUF, 120 en el HULA, 31 en el hospital de Burela, 36 en el de Monforte, 146 en el CHUO, 15 en el hospital de O Barco, 22 en el de Verín, 128 en el CHOP, 17 en O Salnés, 355 en el Chuvi, 233 en el CHUS y finalmente 30 en Barbanza.

La elección de destino se hará de forma telemática pero los aspirantes disponen de las mismas opciones que en el acto presencial.