Rueda dice que Galicia no necesita una quita de la deuda porque «non gastou o que non tiña»

Galicia «fixo os deberes en materia de axustes financieros e non gastou o que non tiña», dijo este martes Alfonso Rueda, quien subrayó que la Xunta tiene «unha débeda moi razoable» y no necesita la condonación que el Gobierno del Pedro Sánchez promueve por exigencia de los independentistas catalanes.

Rueda explico que con el plan del Ejecutivo la deuda «non desaparece», sino que la asumirán «todos os españois», ya que la afrontará el Estado. En consecuencia, los gallegos asumirían «un volume de débeda moi superior ao que xeneramos».

El presidente reprochó al BNG y al PSdeG que le exijan acogerse a ese mecanismo: «Quen diga que con isto gañamos ou non sabe facer as contas ou non está contando a verdade».

Insistió además en que la decisión del Gobierno de Sánchez solo obedece a las exigencias de los partidos independentistas, que son imprescindibles para su mayoría parlamentaria. Señaló como prueba que la condonación fue anunciada por el presidente de ERC, Oriol Junqueras: «Nin deixou que a anunciara o Goberno. Todas as comunidades nos enteramos por Junqueras» .

Ese fue otro de los argumentos que citó para rechazar la condonación, una vía que «non ten sentido» para Galicia, porque solo se plantea para «solucionar o problema de quen gastou máis do que podía».

El presidente recordó en redes sociales que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le acusó en el pasado de haberse inventado que la condonación era una exigencia de ERC. Sin embargo, la vicepresidenta se desdijo esta semana y afirmó que la medida «tiene su origen en el pacto de investidura con Esquerra Republicana de Cataluña».

Además, Rueda, como ya hizo el lunes, reclamó «un novo sistema de financiación» para el que será «moi esixente», porque como mínimo la comunidad necesita 500 millones anuales más para prestar servicios públicos.

La Xunta exigirá que se abra esa negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará este miércoles.