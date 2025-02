Rueda celebrará junto a Feijoo el aniversario de su primera victoria electoral

Alberto Núñez Feijoo y Alfonso Rueda PACO RODRÍGUEZ

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, celebrará el año de su primera victoria electoral el próximo sábado 15 de febrero en un acto en Santiago de Compostela y al que acudirá el líder del PP y expresidente gallego, Alberto Núñez Feijoo. La conmemoración, que tendrá lugar en el Multiusos do Sar, será un acto de «agradecemento» a toda la gente que «traballou moitísimo» por esta victoria, una nueva mayoría absoluta para el PP (cinco consecutivas) y que consiguió 40 diputados en las elecciones del 18 de febrero del 2024.

En este acto, que se espera «multitudinario», también habrá un repaso de lo hecho durante este año y de los compromisos cumplidos con la ciudadanía, avanza el presidente Rueda a la agencia EFE. Feijóo «ten que estar», insiste el presidente, primero porque fue quien le dio el relevo y, además, porque «imos traballar para que sexa o presidente del Gobierno».

A nivel interno, el PPdeG no tiene previsto realizar próximamente ningún congreso autonómico, que se tiene que producir durante esta legislatura, pero que se celebrará, según Rueda, cuando sea el mejor momento, sin condicionantes externos. El jefe del Ejecutivo gallego ha agradecido la «cohesión» del partido para poder elegir la fecha más adecuada.

Rueda ve en la política «por e para a xente» la clave de las victorias del PP La Voz

De cara a las elecciones municipales, dentro de dos años, el PPdeG aspira a «mellorar, como sempre» y traducir la mayoría absoluta a nivel autonómico también a nivel local, por lo que Rueda pedirá al partido un empujón para poder recuperar el poder en muchos ayuntamientos grandes. Los candidatos y candidatas serán «os mellores» y el partido «fará os deberes con tempo» para elaborar estas candidaturas, según el presidente, que asegura que en algunos sitios será más fácil que en otros. «Onde cometimos fallos, hai que enmendalos», ha admitido Rueda en referencia a Vigo, quien cree que habrá que perseverar donde se han hecho bien las cosas.

Baltar y Louzán

Por otra parte, el líder del PPdeG ha reiterado que el senador autonómico del PP Manuel Baltar no tiene por qué dimitir tras haber sido condenado por un delito contra la seguridad vial. «Gustoume a súa actuación? Non. Ao señor Baltar probablemente tampouco por todo o que se desencadenou. Pero que a consecuencia sexa a dimisión de todos os seus cargos políticos, pois sinceramente, penso que non, nesto hai que ser comedido e proporcionado».

En este sentido, Rueda ha recordado la reciente absolución de Rafael Louzán, el expresidente de la Diputación de Pontevedra y actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol, de un delito de prevaricación y ha lamentado que nadie admitirá que fueron injustos con él o que lo que dijeron y reclamaron que hiciera estaba fuera de lugar.

Rueda ha celebrado que, una vez que ha hablado la Justicia, la Federación Española de Fútbol pueda tener un presidente gallego que «coñece perfectamente Galicia e o fútbol galego» y espera que «poida facer cousas importantes».