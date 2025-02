El PPdeG denuncia que el Gobierno ha bloqueado 33 veces la transferencia de la AP-9 a Galicia

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha reprochado hoy jueves al Gobierno central que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha bloqueado «33 veces» la transferencia de la AP-9 a Galicia. Prado recordó que solo en esta legislatura la Mesa del Congreso ha aplicado 18 prórrogas al procedimiento, a pesar de que cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas gallegas. «Admitir a enésima chantaxe do independentismo a través da cuestión de confianza, si; pero cumprir o acordo unánime do Parlamento galego e atender as demandas de Galicia, non», afirmó.

La número dos de los populares recordó además que el secretario general y candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, comprometió en campaña la gratuidad de la AP-9: «O compromiso de Sánchez coa AP-9 é o mesmo que o dun Besteiro que na campaña das autonómicas se presentou ante os galegos prometendo a gratuidade das peaxes e a transferencia desta autoestrada e, agora, na campaña interna do seu partido, se presenta co aval das peaxes máis caras da historia e renunciando a esa transferencia».

Además, Prado criticó al BNG por haber apoyado la investidura de Sánchez, sin que este haga efectivo el traspaso o la rebaja de peajes: «Lle deron as chaves da Moncloa a cambio dunha transferencia da AP-9 que nin está nin se lle espera».

La número dos de los populares también respondió a las palabras del diputado nacionalista Luís Bará, que acusó a la Xunta de haber firmado un «acordo segredo» con la empresa Altri para dar vía libre a la planta de fibras textiles a base de celulosa que proyecta en el concello de Palas de Rei. Prado comparó al Bloque con los terraplanistas: «Do mesmo xeito que aínda hai quen defende o terraplanismo, o BNG esgotou todos os argumentos» porque se refiere a «documentos que son públicos desde hai anos». Concreto que el acuerdo está publicado desde el 1 de octubre del 2021 «cando o BNG aínda era fervente defensor de Altri». Hay información relativa al documento tanto en la web de la empresa lusa como en la de la Sociedade Impulsa, el organismo creado por la Xunta para captar nuevas inversiones.