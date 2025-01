La Xunta acusa al BNG de «amedrentar» a los funcionarios por el proyecto de Altri

La conselleira de Medioambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en el Parlamento. Sandra Alonso

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acusó este miércoles al BNG de «ameazar aos funcionarios» de la Xunta para que desestimen el proyecto industrial de Altri en Palas de Rei. Durante su intervención en el pleno del Parlamento gallego, aseguró que hay trabajadores públicos sin «poder durmir de noite» por la presión que, presuntamente, ejercen los nacionalistas. «Están esperando á reacción de vostedes e duns cantos para acabar nos xulgados», afirmó.

«Teñen ao persoal amedrentado, cando non é por unha cousa é por outra, e cando non o fan vostedes utilizan aos seus secuaces», continuó la conselleira. Vázquez defendió el trabajo de los técnicos y garantizó que se tomarán «o tempo necesario para facer as avaliacións correspondentes». Acusó a los nacionalistas de actuar con «nerviosismo» y de interferir en el proceso administrativo. «Nós non nos dedicamos a mandar correos, a facer alegacións nin a amedrentar ao persoal», recalcó la responsable autonómica, que pidió «rigor co medio ambiente» y rechazó «dar présa» a los plazos de autorización ni ofrecer fechas sobre la presentación de dichos informes.

El debate sobre Altri surgió a partir de una interpelación del diputado nacionalista Luís Bará sobre la ampliación de la Red Natura. Según denunció, la Xunta «ten estudos técnicos que din que teñen que protexer» especies de la comarca de A Ulloa y «non o están facendo». Bará advirtió que la Administración tiene «o deber de protexer o territorio» y que «iso é un delito, un atentado contra o medio ambiente». Frente a ello, Vázquez reivindicó que Galicia cuenta con el 12 % de su territorio dentro de la Red Natura y que esta protección aumentará con la futura reserva de la biosfera de las Illas Atlánticas.

«Sexan responsables e transmítanlle á cidade esa información veraz. Aquí quen informan son dende sanitarios a químicos, pasando por enxeñeiros», respondió la conselleira al diputado del Bloque, ya sin turno de réplica, sobre un proyecto de Altri que «tanto lles gustaba», indicó a los nacionalistas. «Despois das eleccións deixou de gustar tanto», añadió.

Desde el ámbito europeo, el PPdeG acusó al BNG y al PSdeG de «competir practicamente cada semana» en la Eurocámara sobre «quen lanza máis bulos» sobre Altri. El eurodiputado Francisco Millán Mon aseguró que la Comisión de Peticiones cerró este asunto porque «resultaba prematuro» y que las autoridades europeas han reiterado que «son os técnicos da Xunta os que deben decidir sobre Altri».