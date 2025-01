El BNG advierte que el PP «faille perder» a Galicia 700 millones tras votar contra el decreto del Gobierno

Lavandeira jr | EFE

La diputada nacionalista Noa Presas denunció este jueves que el voto en contra del PP al decreto ómnibus del Gobierno «faille perder a Galiza máis de 700 millóns de euros», según las estimaciones del Ministerio de Hacienda. La parlamentaria del Bloque advierte que, además de bloquear la revalorización de pensiones y la prórroga de los abonos gratuitos en el transporte ferroviario, el Partido Popular «volveu votar contra o financiamento de Galiza», ya que, en el decreto derogado por PP, Vox e Junts, se incluía la fórmula para que el Estado pague a las comunidades las entregas a cuenta pendientes del sistema de financiación mientras no haya Presupuestos.

«É algo gravísimo e pediremos no Parlamento que o PP de Rueda obedeza aos intereses de Galiza e negocie directamente co Estado como ter eses recursos», expuso Presas, que acusó a los diputados gallegos del PP en el Congreso de ejercer de «palmeros» de Alberto Núñez Feijoo «en vez de defender a Galiza».

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, urgió esta mañana al Gobierno a aprobar un decreto ley que permita la subida de las pensiones y prorrogar las ayudas al transporte público, después de decaer estas medidas incluidas en el decreto ómnibus. En una nota de prensa, el Bloque incide en que garantizar la continuidad de las ayudas y la revalorización de las pensiones se encontraba en el acuerdo de investidura que firmó con el PSOE, por lo que reclama al Gobierno actuar para que no se pierdan estas medidas.

«O rexeitamento ao real decreto non pode ser a escusa para abandonar millares de persoas na Galiza e en todo o Estado. O Goberno ten a obriga de aprobar un novo texto que recolla estas axudas e cumpra co compromiso adquirido co BNG e coa cidadanía», urgió Rego.