Política Social resta importancia al informe sobre la ratio de plazas en residencias y asegura que los gallegos prefieren la atención a domicilio

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha restado importancia a las conclusiones del informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales que detecta un déficit de 13.850 plazas residenciales en Galicia. Considera que ese trabajo no atiende a la realidad de la comunidad y asegurando que los gallegos prefieren recibir atención en su domicilio.

En declaraciones realizadas a los medios este miércoles en Santiago de Compostela, García ha enfatizado que la base que utiliza el informe, que estima que la ratio adecuada debe ser de al menos 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, «non está avalada pola Organización Mundial da Saúde».

«Cada comunidade ten as súas características e particularidades», ha defendido la conselleira, afirmando que en Galicia «non todas as persoas maiores de 65 anos necesitan ou queren acudir a unha residencia». «En Galicia, por como somos os galegos, priorizamos e queremos máis ese servizo de atención a domicilio, que é o máis demandado» con más de 24.000 usuarios, ha insistido, incidiendo en la preferencia por recibir a «profesionais» en casa para atender, cuidar y hacer las tareas del día a día.

Ha asegurado que la intención de la Xunta es «seguir extendendo esa rede de proximidade, porque é a que nos piden as persoas que, maioritariamente, non queren saír da súa contorna». Y ha resaltado también el recurso del Bono Coidado no Fogar, que pone a disposición del familiar cuidador una prestación que suma 5.000 euros al año (unos 417 al mes).

Con todo, García ha mostrado la intención de su departamento de seguir licitando plazas públicas y ha hecho referencia a las residencias de mayores, financiadas por la fundación Amancio Ortega, de las que dos ya están en funcionamiento (las de Santiago de Compostela y Lugo), mientras que está previsto que la de Pontevedra abra próximamente.