Besteiro insta a la Xunta a corregir las desigualdades entre zonas urbanas y rurales

PSdeG

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pidió este martes a la Xunta que incremente las inversiones públicas para reducir las desigualdades entre el medio rural y las zonas urbanas. Durante su visita a la SAT Villamayor de Negral, una explotación lechera con unas 400 vacas en Guntín, destacó el potencial del sector primario como motor económico de Galicia. Besteiro subrayó la importancia de transformar la producción para generar valor añadido y evitar que los ganaderos sigan vendiendo la leche a precios más bajos que en otras comunidades autónomas.

«Temos que impulsar o poder industrial da produción do sector primario. Ese é o salto que temos que dar», afirmó el líder de los socialistas gallegos, quien también señaló la necesidad de mejorar las infraestructuras y los servicios públicos en los municipios rurales. «É fundamental reforzar as comunicacións e crear capacidade de atracción para que as explotacións teñan continuidade e se garanta o relevo xeracional», añadió.

Puso el foco en problemas que afectan a la vida en el rural, como la falta de centros de atención primaria, pediatras, médicos y colegios, que contribuyen a la pérdida de población, el envejecimiento y el desempleo. También denunció la ausencia de impulso a las concentraciones parcelarias, lo que dificulta el crecimiento de las explotaciones agrícolas y ganaderas. «Esa é a desigualdade que se está vivindo nunha parte da Galicia real por falta de investimento», criticó.

Besteiro aseguró que «só cunha política dirixida ao medio rural se poderán superar esas desigualdades, que se dan na Galicia real e que o Partido Socialista quere mudar», e instó a la Xunta a movilizar recursos públicos. El dirigente socialista, acompañado por socios de la SAT, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y la diputada autonómica Lara Méndez, avanzó que este sábado se celebrará en Lugo una nueva jornada del ciclo Diálogos con Raíz, centrada en el sector primario del interior de Galicia.