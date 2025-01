La Xunta facilitó la cotización de las prácticas de FP a más de 16.300 estudiantes

fp ANGEL MANSO

La Xunta de Galicia destinó el pasado año casi 850.000 euros para hacerse cargo de la gestión de la cotización de las prácticas del alumnado de FP a través del convenio suscrito entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP y la Fundación Empresa Universidad Gallega (Feuga). En el 2024, se beneficiaron 16.366 alumnos de este acuerdo, 6.366 más de los inicialmente previstos, lo que obligó al Gobierno gallego a elevar el importe del convenio suscrito para este año hasta los 845.704,81 euros.

De cara al actual curso, explica la Xunta, hace falta tener en cuenta que la nueva legislación de FP a nivel estatal prevé que el alumnado de los ciclos formativos pueda hacer prácticas desde el primero curso, por lo que se estima un ligero incremento de los beneficiarios. La iniciativa, tal y como explica la Xunta, sirvió como respuesta al problema generado desde el Gobierno central que decidió, de forma unilateral, que los estudiantes cotizaran por las prácticas, pero sin habilitar un sistema que facilitara el proceso administrativo. Esto creó una situación de incertidumbre en la que se puso en peligro que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, continuasen colaborando con la formación de los alumnos, lo que podía dificultar su titulación.

En este escenario, la Xunta asegura que se adelantó y asumió el proceso para que este no recayese en el sistema educativo y productivo. En la realización de los trámites colaboró la Fundación Empresa Universidad Gallega (Feuga), con la que la Xunta también viene cooperando en la gestión de la FP dual y que, por lo tanto, cuenta con una acreditada experiencia en este ámbito.

La Administración gallega destaca, además, que gracias a la presión de las comunidades autónomas, como la gallega, el Gobierno central se comprometió a bonificar el 100% (y no el 95% previsto inicialmente) de la cotización de las prácticas, de tal forma que no suponga un sobrecosto para alumnos y empresas, tal y como exigió la Xunta. Sin embargo, este compromiso no se materializó, por lo que en este momento el Gobierno gallego se está haciendo cargo de ese 5% de diferencia para que no recaiga en los particulares.

Becas para la formación práctica

Por otra parte, según los datos de la Consellería de Educación, un total de 5.258 estudiantes de FP se beneficiaron de las becas para el desplazamiento de la Xunta para la realización de prácticas formativas en Galicia, en el resto de España o en el extranjero, a las que el Gobierno gallego destina cerca de un millón de euros. Las becas se dirigieron al alumnado que finalizó su formación práctica en centros de trabajo (FCT) en el año 2024, así como el alumnado de la modalidad de FP Dual del curso 2023-24.

Tal y como explica la Xunta, el objetivo de esta línea, que se enmarca en la Estrategia FP Galicia 2030, es ayudar al alumnado parcialmente con los gastos derivados de la realización de las prácticas, que se desarrollan en la empresa, al tiempo que se favorece la movilidad de las personas que desean formarse o contribuir a actividades de formación en otros países, lo que permite la mejora de las competencias lingüísticas y profesionales.