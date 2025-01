Tensión en la Audiencia Nacional en el juicio a Sito Miñanco: «Esa pregunta es impertinente»

Sito Miñanco, a la izquierda, con jersey azul y bufanda, junto a otros de los procesados, en la Audiencia Nacional, en las primeras sesiones del juicio. FERNANDO VILLAR | EFE

El interrogatorio en el juicio en la Audiencia Nacional a una policía por parte del abogado del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, ha provocado un rifirrafe dialéctico con el presidente del tribunal, Félix Alfonso Guevara, que le ha interrumpido por la forma en que formulaba algunas preguntas. Ha sido así en la jornada número 14 del juicio que sienta en la Audiencia Nacional a Miñanco y otros 44 acusados en la operación Mito, vinculados al intento de introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, la ocultación de más de 11 millones de euros y el blanqueo del dinero.

Este miércoles ha seguido testificando una inspectora del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que participó en la investigación, llevada a cabo entre los años 2016 y 2018 cuando Miñanco residía en Algeciras (Cádiz), donde terminaba de cumplir en régimen abierto una condena de la Audiencia de Pontevedra.

Durante el interrogatorio a la testigo, Jacobo Teijelo, abogado de Sito Miñanco, ha sido interrumpido en varias ocasiones por el presidente de la Sala, Félix Alfonso Guevara, que le ha recriminado la forma en la que estaba realizando algunas preguntas. Este, según recoge la agencia Efe, ha sido el intercambio dialéctico:

-Guevara: «Pasa por cada pregunta diez minutos y esto no puede ser, formule la pregunta directa»

En ese momento Teijelo pregunta a la inspectora de Policía: «En el caso de los astilleros dice usted que no había actividad real»

-Inspectora de Policía: «Yo no he dicho eso»

-Guevara: «Es que se lo inventa. Ayer no dijo eso»

-Teijelo: «Era una forma de resumir»

-Guevara: «Es que no resuma, formule la pregunta, ese es el problema».

En otro momento del interrogatorio, el abogado formula a la testigo varias preguntas sobre una cuenta bancaria de Sito Miñanco y el magistrado le vuelve a interrumpir: «Pero vamos a ver, si ayer la testigo dijo que no ve irregularidad alguna en esa cuenta para qué está preguntando por la misma, es incomprensible. De verdad no le entiendo, yo y muchos, no sé si usted mismo se entenderá». Teijelo replica a Guevara:«Si desea que responda». Y el presidente del tribunal vuelve: «No, no, no, no, no. Esa pregunta es impertinente porque ni siquiera es objeto de acusación».

-Teijelo: «Hago constar respetuosa protesta en términos de recurso si en su caso procediere»

Seguidamente el letrado formula otra pregunta a la testigo: «¿Puede manifestar alguna información acerca de actividades reales de Prado Bugallo moviendo dinero, introduciendo dinero o sacando o cualquier operación de blanqueo de las que usted ha hablado en cualquiera de las empresas?»

-Inspectora de Policía: «No entiendo exactamente la pregunta»

-Guevara: «¿No ve cómo no soy el único?»

-Teijelo: «Tiene razón señoría. ¿Qué actos de blanqueo ha hecho Prado Bugallo»

-Inspectora de Policía: «Directamente no consta que los haya hecho, pero sí ha utilizado a personas interpuestas que han realizado operaciones de blanqueo»

-Teijelo: «¿Puede concretar algún hecho concreto por el que llega a esa conclusión, le ha visto dar una orde, por qué excluye la posibilidad de que esas personas actúen autónomamente?

Y en ese momento vuelve a entrar Guevara: «Ha repetido veinte veces que ella no ha investigado, sino que ha analizado unas cuentas corrientes y unas actividades de unas empresas, que fue a la UDEF ya avanzada la causa y ahora le preguntamos si ha visto a Prado Bugallo. En fin, sigo sin entender».

«En cualquier caso era simplemente en su condición de testigo si puede aportar algún dato más sobre esto, era lo único que pretendía decir», continuaba el abogado. Y Guevara: «Impertinente esa pregunta de ''si usted quiere decir algo más'', eso es en la última palabra [de los acusados] no a un testigo». Teijelo dice entonces: «Intentaba aclarar simplemente». Y Guevara finaliza: «Que no discuto».