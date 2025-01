Marlaska pide denunciar el aviso de controles de alcoholemia a través de grupos de WhatsApp

Marlaska junto al director general de tráfico, Pere Navarro, en la presentación del balance de siniestralidad vial del 2024 Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha animado a los conductores a denunciar los grupos de WhatsApp en los que se alerta de la ubicación de los controles de alcohol y drogas, asegurando que es una de las conductas «más irresponsables que pueden tener los ciudadanos».

Marlaska ha señalado que se está debatiendo en el Parlamento cómo abordar esa conducta que considera sancionable. Se ha hecho a través de una proposición de ley del Grupo Socialista para reformar la ley de tráfico, actualmente en tramitación parlamentaria, de modo que se castigue dar avisos sobre dónde se sitúan los controles de tráfico, y que se considere infracción muy grave el uso de dispositivos para advertir de la existencia de vigilancia policial en la carretera, ya que eso hace posible que conductores bebidos, drogados o sin carné eludan los controles y sigan poniendo peligro la seguridad de otros usuarios.

El ministro hizo esta reflexión este viernes durante la presentación del balance de siniestralidad vial del 2024. En ella informó de que el año pasado acabó con 1.154 fallecidos en siniestros de tráfico, catorce más que el año anterior, lo que supone un aumento del 1 %.

89 muertos en Galicia

En esa misma proporción se incrementaron las víctimas mortales registrada en Galicia, pasando de las 88 del 2023 a las 89 del 2024. La gallega fue una de las nueve comunidades autónomas en las que aumentó la mortalidad en carretera, aunque su porcentaje de subida está muy lejos de los registrados en Navarra, con un alza del 46 % en las víctimas mortales; Comunidad Valenciana, con un 25 % de subida; o Murcia, con un 23 %.

En el extremo opuesto, en ocho autonomías bajó el número de fallecidos. Extremadura es la que más mejoró su cifra, reduciéndola en un 39 %; seguida de La Rioja, con una bajada del 36 %; y de Asturias, con un 29 % menos.

En números absolutos, Andalucía fue la comunidad que registró más muertes, con 232, siendo Cataluña la segunda, con 136. Por el contrario, La Rioja tuvo la cifra más baja, con siete.

Grande-Marlaska consideró el número de fallecidos en las carreteras españolas de «inasumible», a pesar de que si se pone en relación el número de muertes con el de desplazamientos, el 2024 obtiene el valor más bajo de los últimos diez años. Y es que aunque los fallecimientos se incrementaron, los desplazamientos también, consiguiendo una cifra récord de 462.888.133 movimientos, un 3,15 % más que el año anterior. Así las cosas, la tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos quedo en un 2,2.

Además, en los 1.040 siniestros mortales registrados el año pasado resultaron heridas graves 4.634 personas, que requirieron ser hospitalizadas, un 3 % más que en el 2023.

«Ni debemos ni podemos aceptar que la movilidad en carretera, indicio de la pujanza económica y social del país, tenga un precio tan alto», dijo el ministro, anunciando que no se quedarán «de brazos cruzados». Así, entre otras medidas, en el 2025 se instalarán 122 nuevos radares, de los que 53 serán fijos y 69, de tramo. El 40 % se ubicarán en autopistas y autovías, y el resto, en carreteras convencionales.

Aumentan los fallecidos en furgonetas

Los turismos siguen acumulando el mayor número de víctimas mortales (el 48 % del total), con cifras similares a las del 2023. Sin embargo, las furgonetas registraron las cifras más altas de la serie histórica, con 79 fallecidos, casi el doble que el año anterior.

Ese notable incremento es la razón de que se haya encargado un estudio en profundidad sobre los siniestros en este tipo de vehículos. Además, Tráfico aumentará la vigilancia sobre los mismos y se hará una campaña de controles focalizada en las furgonetas.

Por otro lado, en el 2024 bajaron un 15 % las muertes de peatones atropellados, hasta 102, mientras que no hubo cambios en los fallecidos conduciendo ciclomotores o motocicletas, que volvieron a ser 300. Interior considera especialmente preocupante la tendencia al alza en los siniestros mortales que involucran a motocicletas en autopistas y autovías.

El año pasado fallecieron también 46 ciclistas y tres personas que iban en patinete eléctrico.

Un 19 % no llevaba cinturón

El 19 % de las personas que perdieron la vida en las carreteras españolas no utilizaba el dispositivo de seguridad requerido en el momento del accidentes. Es decir, no llevaba puesto el cinturón de seguridad, el casco o, en el caso de los niños, no iba en el sistema de retención requerido. Es el tercer porcentaje más alto de los últimos diez años.

La salida de vía sigue siendo el tipo de siniestro que más víctimas mortales deja. Supone el 42 % (479 fallecidos en el 2024), seguida de las colisiones frontales, con 252 fallecidos, 29 más que en el 2023. Marlaska ha anunciado estudios «en profundidad» sobre las causas de las distracciones que acaban en estas salidas de vía.

Por otro lado, aumentaron los siniestros con varias víctimas mortales. Hubo 91, que dejaron 205 fallecidos.