El BNG reclama que no se eliminen frecuencias de media distancia en febrero y se recuperen los servicios perdidos en el eje atlántico

La senadora del BNG, Carme da Silva A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

La senadora del BNG, Carme da Silva, ha registrado varias iniciativas para pedir al Gobierno que la reordenación del próximo 2 de febrero no suponga recortar trenes de media distancia en el eje atlántico y que se refuercen los servicios en esta conexión ferroviaria.

El Bloque ha mostrado su «preocupación» de cara a la reorganización de horarios prevista para el próximo mes, ya que los usuarios han denunciado que se suprimirá el tren de media distancia (MD) de las 6.15 horas entre Vigo y A Coruña, muy utilizado y que puede usarse sin coste con el sistema de abonos gratuitos para media distancia. La alternativa en la misma hora sería un AVLO, un tren de larga distancia que no entra en esa gratuidad.

Los nacionalistas entienden que esa posible supresión causará «graves prexuízos aos usuarios». Y reclaman que la reorganización de febrero se aproveche como «unha oportunidade para incrementar as frecuencias nas franxas horarias onde existe maior demanda», es decir, a primera hora de la mañana, a mediodía y a última hora de la tarde.

Los usuarios del eje atlántico piden más opciones de viaje en hora punta, denuncian la supresión de un tren madrugador y Renfe lo niega pablo gonzález

«Entendemos que ata que se implanten os servizos de proximidade en Galicia —compromiso recogido en el acuerdo de investidura firmado entre Bloque y PSOE— o operador ferroviario debe incrementar os servizos do eixo atlántico, Media Distancia e AVANT, xa que son as únicas alternativas ferroviarias para o tránsito diario da poboación», esgrime Carme da Silva. Reclama que se mejoren sus frecuencias para aproximarlas a las de un servicio de cercanías «de xeito que non exista unha diferenza entre trens de unha hora ou media hora en horas punta».

La senadora también reprocha que la oferta de servicios en el eje atlántico «permanece estática desde hai anos, a pesar de experimentar un aumento significativo de viaxeiros».