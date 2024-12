Pontón acusa a Rueda de esconder con propaganda los problemas de Galicia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en su mensaje de fin de año.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, sostuvo este martes que el discurso de Alfonso Rueda en su mensaje de Fin de Año es el retrato «dun presidente escapista que tenta tapar coa propaganda os problemas da Galicia real, un Rueda botando balóns fóra como se non levaraquince anos no gobierno da Xunta», argumenta. La líder nacionalista ha puesto el foco en la distancia que existe entre lo que transmite el máximo mandatario gallego y la propia realidad del país, en la que miles y miles de familias pasan dificultades.

Pontón ha denunciado «o cinismo político dun presidente que eloxia a educación pública cando leva anos de recortes nun sistema educativo con menos docentes e coas tres universidades infrafinanciadas». La portavoz del Bloque también le afeado al presidente que presuma de autogobierno cuando el balance, ha insistido, es desolador: una en quince años. «Fala da emigración como unha opción e nunca como unha obrigación, e eu pregúntolle se pensa que os máis de 200.000 mozos e mozas que colleron as maletas co goberno do PP o fixo por gusto? Por desgraza para eles, para as súas familias e para Galiza a inmensa maioría o fixo por falta de oportunidades», ha lamentado la líder nacionalista.

Sobre la vivienda, Pontón sostiene que el PP de Rueda se ha pasado quince años «dinamitando» la política social y ahora se sorprende de que acceder a una vivienda sea misión imposible para miles de gallegos y de gallegas y, por encima, sin dar soluciones a corto plazo, «só con promesas vagas para o 2028». La líder del BNG, muy crítica con la gestión de la Xunta en materia de dependencia, ha reprochado al presidente que poco futuro se puede esperar cuando no hay ni una sola mención a la crítica situación de la sanidad pública, a la violencia de género y al declive del gallego.