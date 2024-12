Los socialistas gallegos comenzarán el 13 de enero su proceso de primarias

XOAN A. SOLER

El PSdeG iniciará el 13 de enero el proceso de primarias para elegir a su secretario general, cargo que intentará revalidar el actual líder de la formación, José Ramón Gómez Besteiro. De hecho, fue él el que ha avanzado la fecha durante su intervención en el Comité Nacional Galego. Desde ese día, los aspirantes a liderar el PSdeG podrán postularse de cara al congreso que el partido celebrará el 8 y 9 de marzo en Santiago de Compostela.

El proceso de primarias se iniciará el próximo mes, según Gómez Besteiro, «con tempo para que haxa capacidade e posibilidade de reflexionar». El secretario general ha advertido de que, aunque él ya ha manifestado que va a concurrir en ese proceso, «as presas nestas cuestións non son boas conselleiras». en este sentido ha añadido que «podiamos ter a alternativa de convocar xa inmediatamente o Congreso, abrir os avais en plano Nadal, pero creo que non é nin responsable, nin razoable», ha justificado.

Gómez Besteiro ha recordado ante al Comité Nacional Galego que este proceso forma parte de la renovación de toda la estructura del partido en el Estado tras el Congreso Federal: «Témolo que asumir con absoluta normaliade e con absoluta ledicia», ha indicado el líder de los socialistas gallegos, quien ha abogado por fijar los nuevos retos y compromisos para los próximos cuatro años.

El Congreso gallego se celebrará los días 8 y 9 de marzo en la Ciudad de la Cultura de Santiago y coincidirá con el Día de la Igualdad y el Día de la Mujer: «Queremos facer ese Congreso tamén pensado e centrado na igualdade», ha avanzado. Además de elegir al líder de la formación, el Congreso servirá para definir, según Gómez Besteiro, «o proxecto» del partido los próximos cuatro años.

En su intervención ha animado a la «participación de todos para sacar o mellor», también en la ponencia que redactarán y será discutida por todo el partido en febrero.

«Falaremos dos novos dereitos laborais, dos servizos públicos do futro, da súa financiación, da igualdade de oportunidades e calidade de vida», ha indicado. De ahí que se haya centrado en asuntos como la vivienda, la financiación autonómica, las singularidades de Galicia, como el envejecimiento y la dispersión de la población.

Gómez Besteiro ha defendido, al mismo tiempo, una «corresponsabilidade fiscal», porque hay que «ser responsables á hora de establecer» los impuestos autonómicos.

«Non podemos aceptar unha posición como a do Partido Popular, que exixe ao Estado pero non está disposto a asumir as regras de impostos progresivos» y establece exenciones. También ha destacado el camino «hacia a gratuidade» en infraestructuras como la AP-9 y AP-53 por parte del Gobierno central y ha reclamado a la Xunta que predique con el ejemplo y haga gratis autovías como la AG-55 y AG-57.

Tras haber obtenido nueve parlamentarios en las últimas autonómicas (40 el PP y 25 el BNG), Gómez Besteiro ha pedido a los socialistas gallegos que miren adelante: «Non nos lamentemos, non pensemos nos recordos, pensemos no porvir e en cómo o conseguimos».