Seis especialidades de FP estarán exentas del máster de profesorado de forma transitoria

Informática; Sistemas electrónicos; Sistemas electrónicos e automáticos; Instalacións electrotécnicas; Sistemas e aplicacións informáticas; y Equipos electrónicos. Estas son las seis especialidades de FP que, de forma excepcional y transitoria, podrán contar con profesores sin el máster de profesorado, según va a proponer la Consellería de Educación a los sindicatos la próxima semana. Es el 10% de las especialidades de FP que hay en Galicia.

La consellería intenta paliar así el déficit de profesores en estas áreas, que prefieren la actividad privada y, aun queriendo trabajar en la docencia, deben esperar a terminar el máster primero. Eso hace que la lista de candidatos a profesor, para sustituir las enfermedades o bajas puntuales, sean muy pocos: «Ante a dificultade de conformar unha bolsa suficientemente ampla de persoal docente temporal para cubrir as substitucións nas mencionadas especialidades onde se produce un déficit de docentes, a Consellería propón a medida excepcional de abrilas a profesorado que non posúa o máster, unicamente de maneira puntual para estes casos concretos», explica en una nota de prensa la Xunta.

Evidentemente, siempre tendrán prioridad en las listas de sustituciones aquellos que tengan el máster, pero después se propone una jerarquización diferente:«No caso das persoas que accedan sen o máster do profesorado, os participantes serán ordenados, en primeiro lugar, por aqueles que acrediten estar en posesión de formación pedagóxica e didáctica, e dentro deles, ordenados por nota medida do expediente académico da titulación alegada para a incorporación á lista da especialidade á que se opta. A continuación, ordenarase ao resto de participantes sen formación pedagóxica, tamén por orde de nota media da titulación. Ao tratarse dunha medida excepcional, os nomeamentos por esta vía non implicarán consolidación nas listas de interinidades e substitución».

Este parche en las necesidades educativas se intentará paliar en las próximas oposiciones, en las que se convocarán plazas para estas especialidades. Igualmente, se habla con las tres universidades públicas gallegas y con la UNED para acordar un aumento de las plazas disponibles en el máster de profesorado.