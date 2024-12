El BNG denuncia el «asalto» del PP a la CRTVG y alerta de un «retroceso democrático»

PACO RODRÍGUEZ

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, calificó el proyecto de ley de Servizos dos Medios Públicos, aprobado ayer por la Xunta, como «un auténtico asalto do PP á CRTVG» y acusó al Partido Popular de intentar «facerse co control absoluto dos medios públicos» para seguir utilizándolos «como o seu terminal de propaganda particular».

Rodil subrayó que esta ley busca convertir la radio y la televisión públicas en «a súa leira particular», en un contexto marcado por huelgas y manifestaciones del personal de la CRTVG, que denuncian manipulación informativa y represalias. «O PP aproba este proxecto no medio dunha folga e despois de centos de venres negros do cadro de persoal, deixando claro que a CRTVG non lle importa o máis mínimo», afirmó la diputada, quien también criticó que la norma permita elegir a la dirección general con una mayoría simple, algo que calificó de «enorme retroceso democrático».

La parlamentaria nacionalista lamentó el rechazo del PP a las propuestas del BNG para renovar la dirección de la CRTVG mediante procesos más transparentes, como un concurso público. «O Executivo de Rueda non quere evitar bloqueos nin buscar consenso, quere poñer a dedo a unha persoa afín que faga o que diga o partido», denunció Rodil. Además, alertó sobre la eliminación del Consejo de Informativos y del Estatuto Profesional, lo que, a su juicio, busca «silenciar as e os xornalistas e limitar a súa liberdade informativa».

Por último, Rodil criticó que la nueva ley abra la puerta al uso de otras lenguas, especialmente el español, en la programación de la CRTVG. «Nun momento no que máis do 32 % dos nenos e nenas de entre 5 e 14 anos saben falar galego pouco o nada, o PP quere permitir o uso de cartos públicos para promocionar na CRTVG o español», señaló. La viceportavoz hizo un llamamiento a la sociedad gallega para movilizarse en defensa de unos medios públicos plurales y pidió apoyo para la iniciativa legislativa popular Liberemos a Galega. «A radio e a televisión públicas pertencen e débense aos galegos e ás galegas, non ao PP», concluyó.