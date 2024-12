Ana Pontón, reelegida portavoz nacional con el 84 % de los votos

Ana Pontón acaba de ser reelegida portavoz nacional del BNG en la XVIII Asemblea Nacional del partido con un apoyo de la militancia del 84,14 %. Las candidaturas del Movemento Arredista, liderada por Noa Presas, y el colectivo Alicerce, encabezado por Gustavo Barcia, obtuvieron respectivamente el 12,35 % y el 3,5 % de los votos. Con esos resultados, la candidatura de Ana Pontón ostentará 16 puestos en la ejecutiva del Bloque, la lista de Presas tendrá dos y la de Barcía, uno.

Xoán A. Soler Pontón fue saudada polos militantes cunha forte ovación antes de comezar o seu discurso. Xoán A. Soler Néstor Rego, secretario xeral da UPG e deputado no Congreso, co puño en alto; e Ana Pontón, portavoz nacional e parlamentaria do BNG, durante a interpretación do himno de Galicia Xoán A. Soler La asamblea se celebra en el Palacio de Congresos de Santiago. Xoán A. Soler Noa Presas lidera una de las candidaturas alternativas a la de Ana Pontón Xoán A. Soler Néstor Rego, secretario general de la UPG y diputado en el Congreso; Ana Pontón, portavoz nacional y parlamentaria del BNG, y Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago, al comienzo de la XVIII asamblea del partido. XOAN A. SOLER Pontón chamou no seu discurso a ensanchar a base do BNG. XOAN A. SOLER A portavoz nacional fixo un balance positivo da evolución do partido dende o 2016, cando foi elexida para o cargo. XOAN A. SOLER A asemblea é a cuarta dende o 2016, cando Pontón foi elixida portavoz nacional na XV, e solo nesa se presentaran listas alternativas á súa. XOAN A. SOLER Nestor Rego e Ana Pontón, ao comezo da asemblea. A XVIII Asemblea Nacional do BNG Xoán A. Soler

El resultado refuerza el liderazgo de Pontón después de una semana complicada, en la que se presentaron dos listas alternativas a la suya, lo que no ocurría dende o 2016, cuando fue elegida por vez primera portavoz nacional, u después también de la publicación de un comunicado de la Unión do Povo Galego (UPG), el partido mayoritario dentro del Bloque, que fue interpretado como un cuestionamento de la línea estratégica de los últimos años.

Pontón defende os seus oito anos á fronte do BNG cun discurso con respostas implícitas á UPG Xosé Gago

En su intervención de apertura de la asamblea, que tiene lugar en el Palacio de Congresos de Santiago y en la que participaron cerca de 2.500 militantes, Pontón defendió la evolución del partido durante los últimos ocho años, en los que pasó de rozar la desaparición en el Parlamento de Galicia a convertirse en la primera fuerza de la oposición con seu mejor resultado histórico en las autonómicas de febrero.