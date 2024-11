María Bastida, profesora de la USC: «Las tasas turísticas no penalizan a todos por igual»

María Bastida

Distintos países y ciudades aplican desde hace años tasas turísticas. ¿Cuáles han sido sus efectos? ¿En qué se invierte lo recaudado? María Bastida, profesora de Organización de Empresa de la USC, responde a algunas preguntas sobre estos impuestos.

—¿De qué hablamos cuando hablamos de tasa turística?

—Estamos hablando es un recargo que, al menos en teoría, compensa el sobreuso de ciertos servicios por parte del turismo, generalmente de gestión municipal y cuyo coste soportan los ayuntamientos. Lo más habitual es que graven las pernoctaciones, por una cuestión de pragmatismo, porque los alojamientos y la estancia en ellos son lo más fácil de controlar. También se habla de tasas a la llegada de cruceristas, pero es más complicado, y hay alguna ciudad como Venecia que plantea cobrar solo por visitarla. Incluso en el Reino Unido se está valorando cobrar una cantidad nada más acceder al país por un aeropuerto. Hay varias modalidades, pero la más común es la que pagas en el hotel, en el alojamiento.

—¿Son frecuentes o más bien casos aislados?

—Son comunes. De hecho, Portugal ha habilitado una tasa turística para todos los ayuntamientos del norte. Es obligatoria en Oporto y el resto de municipios puede decidir acogerse a ella, en función de unos baremos. Hay un sistema de cálculo para marcar la tasa, una fórmula asociada a las estimaciones de gasto en cuestiones como la luz, el agua, la seguridad... En Suiza también pagas, pero ahí el viajero percibe que ese gasto mejora su experiencia porque, por ejemplo, el viajero que reserva al menos una noche tiene derecho usar gratuitamente el transporte público. Y en Italia las tasas turísticas llevan tiempo implantadas en muchos lugares. También en ciudades muy señaladas por los viajeros, como Ámsterdam.

—¿Las tasas reducen el número de visitantes, el impacto del turismo?

—No lo parece. De hecho, en Cataluña ya están barajando subirla porque se han dado cuenta de que esa demanda turística es prácticamente inelástica. En las grandes cifras no parece afectar al número de turistas total, no hemos visto una reducción. Pero habría que ir pensando otra cosa. Quizás sí afecta al tipo de turista. Los que pueden pagar sin problemas, porque les da igual 20 que 50, siguen llegando, ¿pero qué pasa con otro tipo de viajeros? ¿Las familias normales no tienen derecho a viajar? Habría que ver si no afecta a la democratización del turismo, si esas tasas turísticas son equitativas o, en realidad, no penalizan a todo el mundo por igual. Este tipo de reflexiones hay que empezar a hacerlas también, porque afectan al derecho al ocio.

—¿En qué se suele emplear lo que se recauda?

—Eso quisiéramos saber. Porque no suelen ser demasiado transparentes. Y deberían ser transparentes ya desde el principio, en la justificación de por qué se instaura una tasa. No vale con decir «es que tenemos más gastos». ¿Cuáles son esos gastos? ¿En qué y cuánto han aumentado exactamente por causa del turismo? Porque si simplemente es más gasto de agua o basuras, pues ya los alojamientos pagan recargo en esos impuestos. Hay que hilar más fino y decir si ese turismo nos obliga a contratar a quince policías locales más, o comprar cuatro camiones de la basura a mayores.

—Es decir, hay que tener claro qué debe compensar el impuesto.

—Es que al diseñar un impuesto, para que sea justo, tiene que haber un quid pro quo, tiene que estar claro qué daños se quieren revertir, detectarlos y que sirva para corregirlos. Si no, se dan paradojas como la de Santiago, en la que se van a gravar los alojamientos, mientras el discurso oficial dice que los problemas los causan los visitantes y excursionistas que no se quedan a dormir. Es un poco aquello de pagar justos por pecadores, y eso puede hacer dudar de la justicia de ese impuesto.

—¿Las tasas tienen costes más allá del que paga el propio viajero?

—Sí, ese es el coste explícito, pero hay costes implícitos, porque los alojamientos tendrán que cobrar esa tasa, y eso significa papeleo, significa burocracia, significa adaptar los sistemas, significa otra declaración de impuestos, incluso habrá quien tenga que recurrir a una gestoría. Y, sobre todo, supone tiempo de gestión. Y como les digo siempre a mis alumnos, el dicho de que el tiempo es oro es todavía más cierto en las empresas.