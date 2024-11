El departamento de turismo de la Xunta contará con un presupuesto de 146,5 millones para el 2025

Xosé Merelles compareciendo este jueves en comisión parlamentaria Xoán Rey | EFE

Turismo de Galicia, el departamento de la Xunta centrado en este sector, contará el año que viene con un presupuesto de 146,5 millones de euros, una cifra con la que se buscará modernizar el sector, la sostenibilidad e ir hacia un turismo «rendible» con más «calidade que cantidade», al tiempo que se mantiene la atención sobre el Camino de Santiago, enfilando ya la ruta hacia el próximo Año Santo del 2027.

El director de la agencia, Xosé Merelles, ha desgranado las cuentas este jueves en una comisión parlamentaria ante la que ha defendido que los presupuestos para el 2025 permitirán consolidar a Galicia «como destino turístico planificado», seguir «desconcentrando a actividade e a distribución racionalizada e territorial dos beneficios» y «profundar na conciliación coa actividade común dos galegos», todo ello en línea con los retos fijados en la nueva Estratexia de Turismo de Galicia.

Merelles destacó algunas iniciativas que se llevarán a cabo, como la puesta en marcha del nuevo Observatorio de la Sostenibilidad, una herramienta que se adjudicará este mes y que permitirá actualizar metodologías, mejorando la monitorización de los distintos destinos. A esto se sumará el análisis de nuevos destinos donde implantar sistemas piloto de regulación de flujos y la instalación de nuevos sensores de medición de peregrinos en rutas jacobeas. Herramientas todas ellas con las que se pretende tener más y mejor información sobre la realidad del turismo en Galicia, un trabajo de planificación que pretende «anticipar tendencias e mellorar na toma de decisións estratéxicas».

Dentro de las cuentas para el 2025, y buscando la modernización del sector, también resaltó que se invertirán más de dos millones de euros en nuevas ayudas para la creación de establecimientos turísticos y grandes obras de reforma, y otros 500.000 euros para impulsar la digitalización de las agencias de viajes, además de mantenerse los apoyos para que los pequeños ayuntamientos mejores sus infraestructuras turísticas o que las empresas mejoren sus equipamientos.

El Plan de Termalismo de Galicia se llevará ocho millones, con la idea de reposicionar a Galicia como destino termal, renovando y creando nuevas infraestructuras. Pero además, también se buscará ampliar la actividad inspectora en materia turística con más personal y se reforzará la promoción de Galicia en el exterior. En esta línea, Merelles avanzó, por ejemplo, que Galicia participará en la Expo 2025 de Osaka y en citas relacionadas con el Camino de Santiago en México, Shanghái, Brasil y Argentina.

Precisamente el cuidado de las rutas jacobeas seguirá siendo un elemento central, al que se dedicarán unos 4,6 millones de euros el año próximo, iniciando un plan de fomento de la movilidad segura con el que se crearán sendas que separen a los peregrinos de los vehículos en los tramos de camino que coincidan con carreteras muy concurridas.

«Máis do mesmo»

Desde la oposición han recibido con escepticismo las cuentas expuestas por el director de Turismo de Galicia al considerarlas «continuistas» y alejadas de los nuevos problemas y modelos turísticos.

El diputado del BNG, Daniel Pérez, ha considerado que las líneas trazadas por Merelles son «máis do mesmo» y no enfrentan «os efectos negativos do actual modelo», entre los que citó la masificación de zonas concretas, la proliferación de las viviendas turísticas o los sobrecostes que el turismo provoca en algunos concellos. En ese sentido, reclamó un «plan de xestión» para abordar la situación concreta de Santiago y «plans específicos para zonas saturadas ou en risco de saturación».

Por su parte, la representante del PSdeG, Lara Méndez, echó en falta medidas para «buscar un equilibrio entre os veciños e os viaxeiros», y para actuar ante la falta de vivienda o promover la sostenibilidad patrimonial y medioambiental. Reclamó, además, que se apueste por nuevos productos descentralizados, más allá del Camino de Santiago, poniendo como ejemplo las posibilidades de poner en valor el pasado romano de Galicia. También censuró la baja ejecución que, dijo, han venido teniendo los presupuestos de Turismo de Galicia