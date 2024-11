Formoso destaca que la Diputación de A Coruña será el mayor inversor en el medio rural de la provincia

SANDRA ALONSO

La Diputación de A Coruña contará el próximo año con el mayor presupuesto de su historia, con una asignación de 240,5 millones de euros, un 8,3 % más que este 2024. Más de 105 millones de euros, casi la mitad del total, se destinarán directamente a los ayuntamientos, principalmente a través del Plan Único, cuya partida aumenta un 72 % hasta los 86 millones de euros, y de diversas subvenciones anticipadas por un total de 19,4 millones.

El presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, expuso las líneas principales del presupuesto en comisión parlamentaria, donde subrayó la prioridad de destinar fondos para asistir a los concellos en su «benestar social, cohesión territorial e loita contra o despoboamento no rural», así como la creación de empleo, el fomento de la actividad económica y los sectores productivos, la innovación y la transición ecológica.

La asignación para el Plan Único 2025 es la mayor realizada hasta la fecha para apoyar a los municipios de la provincia. «Os concellos coruñeses reciben hoxe entre 4 e 5 veces máis fondos que nos mandatos anteriores. Co Plan Único levamos máis de 576 millóns investidos e 4.113 obras aprobadas nos 93 municipios coruñeses», indicó Formoso, que situó a la Diputación como el mayor inversor en el medio rural de la provincia.

Formoso también destacó la presión financiera que sufren los ayuntamientos debido a competencias autonómicas asumidas sin la financiación adecuada. «O suministro de enerxía, a depuración de aguas, a recollida de lixo, ou o servizo de axuda no fogar están a afogar as economías municipais», declaró, y lamentó que «un ano máis, a Deputación da Coruña non recibirá nin un só euro do Fondo Galego de Cooperación local», criticando que este fondo permanece congelado desde hace once años en 112 millones de euros para toda Galicia.

Además del aumento en el gasto social, que alcanzará los 32,8 millones de euros (un 6,7% más), la Diputación impulsará nuevos proyectos, como un modelo de residencias públicas para mayores en zonas rurales y un programa de lucha contra la soledad en municipios pequeños. También se implementará el Coruña Estudio Inmersivo (CEI), un proyecto audiovisual innovador con 9,5 millones de inversión para posicionar a la provincia como un referente en el sector audiovisual europeo, un campo que ya genera 4.500 empleos en Galicia.

Delimitación de funciones

La diputada del BNG Iria Taibo, formación con la que cogobierna el PSdeG la Diputación de A Coruña, consideró que es «urxente definir e delimitar» los servicios que prestan los municipios para dejar los que no les corresponden, ya que «limitan a capacidade de actuación das diputacións». La nacionalista también apeló a una revisión de la financiación municipal. En la misma línea, la socialista Patricia Iglesias señaló que los municipios tienen «cada vez máis dificultades para afrontar os servizos» y criticó la «falta de apoio» de la Xunta a las entidades locales.

En su intervención, el popular Gonzalo Trenor resaltó que el Gobierno gallego aportará a los municipios 641 millones de euros en el 2025 -al sumar distintas líneas, lo que le afeó después González Formoso- y reconoció que el modelo de financiación para ayuntamientos y comunidades autónomas es «tremendamente inxusto», por lo que cargó contra el Gobierno central.