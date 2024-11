El PSdeG reclama a la Xunta un plan de choque contra el «aumento desmedido» de la pobreza en Galicia

La diputada socialista Silvia Longueira.

La portavoz de Política Social del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Silvia Longueira, ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias después de conocer las conclusiones del último informe sobre la pobreza elaborado por EAPN Galicia. Longueira ha pedido al Gobierno gallego que elabore y apruebe un plan de choque transversal para activar todos los recursos «contra o incremento desmedido do número de persoas en risco de pobreza ou exclusión».

Según esta dirigente «o aumento de 50.000 persoas en risco de pobreza e exclusión, con especial incidencia nas mulleres e nenos, evidencia o fracaso das políticas do Goberno galego». Que cerca de 690.000 gallegos estén en riesgo de pobreza, explica la diputada, no es solo «o fracaso non só da política social ou da loita contra a pobreza, senón que evidencia que a calidade do emprego é absolutamente insuficiente, a política de vivenda queda moi lonxe dos seus obxectivos, e a rede de apoio á cidadanía é absolutamente deficiente».

«Hai un problema transversal que esixe unha resposta transversal do Goberno galego», añadió la socialista, que quiso poner el acento en la situación de las mujeres, «sinaladamente ás nais solteiras ou separadas, e sobre todo aos nenos e nenas, cun incremento intolerable da pobreza infantil nos fogares con menores, ata o 27,1 %».

La diputada exige a la Administración autonómica que incluya en el plan contra la pobreza presupuesto, plazos y medidas concretas y medibles con el objetivo de «revertir esta preocupante situación».