La Fegamp alerta que el aumento de la Xunta al servicio de ayuda en el hogar es insuficiente

PACO RODRÍGUEZ

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, advirtió este sábado que son «insuficientes» los presupuestos que la Xunta reserva para financiar el servicio de ayuda a domicilio (SAF) en el 2025, un 8 % más hasta alcanzar los 140 millones de euros. Varela afirmó que, con un coste que supera los veinte euros por hora de media y puede llegar hasta los veinticinco, «o incremento de 11 millóns de euros parece insuficiente, tendo en conta que a achega conxunta da Xunta e do Ministerio de Derechos Sociales ao SAF agora está nos doce euros/hora».

El presidente de la Fegamp y alcalde de Vilagarcía ha solicitado ya una reunión con la conselleira de Política Social, Fabiola García, para profundizar en el análisis de los presupuestos y revisar la financiación del SAF. Varela destacó que también han reclamado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, abordar el cumplimiento del financiamiento del SAF, y que, aunque entregaron toda la información sobre este tema en febrero, aún no han recibido respuesta para mantener la reunión solicitada.

«Os concellos galegos non podemos seguir sendo reféns da Xunta e do Ministerio, e seguir a financiarlles o que tiñan que ter financiado eles ao 100 %», reiteró Varela, instando a ambas administraciones a cumplir con la ley, con los usuarios del SAF y con los municipios gallegos.

Varela criticó, además, que el «bono coidado» haya crecido 73 millones de euros en los últimos dos años en los presupuestos de la Xunta, señalando que «deste xeito se está a descapitalizar a Axuda no Fogar e, en breve, haberá concellos que non poderán seguir prestando este servizo se non se adoptan medidas inmediatas e urxentes». Otro asunto que calificó como insuficiente es la financiación para la «gratuitade» de las escuelas infantiles municipales, ya que el coste total está en torno a los 30 millones de euros, mientras que los presupuestos de la Xunta destinan solo 5 millones para este fin. «Por contra, para as escolas infantís privadas, a contía destinada pola Xunta é de 45 millóns de euros» concluyó Varela.