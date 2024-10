Besteiro ve los presupuestos de la Xunta «profundamente decepcionantes» y alerta de «déficits» en los servicios básicos

Besteiro durante una sesión en el Parlamento de Galicia XOAN A. SOLER

«Profundamente decepcionantes» y alejados de lo que Galicia necesita. Así ve los presupuestos de la Xunta para el 2025, presentados este sábado, el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro. Cree que hay «déficits» en servicios básicos como la sanidad, la educación o la vivienda.

Respecto a esta última área, que el Gobierno de Alfonso Rueda ha querido destacar como una de las de mayor impulso en las cuenta para el próximo año, Besteiro señala que «tiveron que pasar dous presidentes da Xunta e case catro lexislaturas para que haxa un orzamento parecido ao que deixou o último goberno do socialista Emilio Pérez Touriño en materia de vivenda». Afeó, además, que en los presupuestos para el 2025 «o Goberno galego teña decidido reducir o programa de fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda».

En lo que toca a la sanidad, el máximo responsable del PSdeG considera que no crecen en Atención Primaria y Hospitalaria tanto como deberían para paliar la caída de servicios en Galicia. «Poden ser os Orzamentos que lle gusten e lle interesen a Alfonso Rueda, pero desde logo que non son os que Galicia necesita neste momento», proclamó desde Caldas de Reis, donde participaba en un acto para celebrar los 45 años de Gobierno socialista en el municipio. Consideró que los presupuestos para el 2025 confirman que Galicia «segue medrando menos que o resto de España» y no van a ser el medio que la comunidad necesita «para catalizar e aproveitar as oportunidades de desenvolvemento que se están a vivir no resto do Estado».

El presupuesto de Vivenda e Infraestruturas es el cuarto que más crecerá en el 2025, por detrás de Sanidade, Educación y Política Social X. Gago

«As contas da Xunta ofrecen máis débeda, peor financiamento e déficits nos servizos básicos», resumió, destacando que la deuda superar el 10 % del presupuesto. «E pese a iso, Alfonso Rueda non quere que llela condonen nin que se baixe, porque parece que vamos sobrados de ingresos e investimentos», ironizó.

Además, el líder socialista entiende que la financiación local «volve ser a gran prexudicada», lo que «obriga» a los gallegos a asumir cuestiones como el incremento en la factura de la basura, así como partidas como el Servizo de Axuda no Fogar o los gastos en consumos de agua. «Tódolos servizos que pagamos vanse ver incrementados por partidas que non contemplan o financiamento necesario», señaló.