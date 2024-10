La Xunta implanta la protección permanente para las viviendas de promoción pública y no se podrán vender o alquilar sin precio limitado

Xunta

Cuando arranque el 2025 no será posible someter en Galicia al dictamen del mercado el precio de venta y alquiler de viviendas construidas por iniciativa pública. También contarán con un precio máximo las compras y arrendamientos de hogares promovidos por empresas y sociedades privadas en parcelas y proyectos urbanizados por un promotor público. La medida se lanzará con los presupuestos de la Xunta para el año que viene, y su objetivo es el de no perder efectivos en la oferta de vivienda de precio controlado en la comunidad gallega, en un momento en el que la consecución de un lugar donde vivir y a un precio razonable se ha convertido en una de la mayores preocupaciones de la sociedad gallega y europea en general.

El cambio en la Lei de Vivenda de Galicia ha sido anunciado hoy por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, junto a las obras de una nueva fase del polígono de Navia de Vigo, polo urbano que agrupa a 12.000 personas y fue ideado a finales del siglo pasado para dotar a la mayor ciudad de Galicia de una nueva área de crecimiento y parque de construcciones con diversos regímenes de protección. Sin embargo y tras veinte años, en dicha área próxima a la playa de Samil, diversas viviendas ya forman parte del mercado libre de compra y venta sin ningún tipo de limitación de precio.

Martínez Allegue indicó que en este momento se trata de evitar esa situación y para ello comprometió la reforma del artículo de la Lei de Vivenda que ya estalece la duración del régimen de protección de las viviendas en 50 años desde el 2022, margen que hasta ese momento se situaba en 30 años. «Estableceremos a partir do 1 de xanerio do 2025 unha duración indefinida e permanente de protección de todas as vivendas de promoción pública, pero tamén daquelas vivendas de protección autonómica, é dicir, as vivendas de protección privada que sexan construidas en chan desenvolvido por un promotor público», como indicó la conselleira es el caso de Navia. Especificó incluso la responsable de las políticas de vivienda en Galicia que todos los 1.600 hogares que serán construidos en las tres nuevas fases del polígono más joven de Galicia pasarán a ser de protección de manera indefinida, pues todas se asentarán en terrenos promovidos por la Xunta. El modelo de Navia es el que aseguró la conselleira que quiere extender la Xunta al resto de Galicia: «construccións de calidade, con espazos verdes, con espazos para a práctica de deportes, con espazos para o asentamento de novas familias e de novos negocios, e por suposto, con os servizos precisos para esos fogares, como instituto ou centro de saude».

La novedad en la extensión del régimen de protección de 50 años a indefinido y permanente que vendrá aparejada a las cuentas autonómicas del año que viene, acompañará a otras medidas en el mismo campo de la vivienda ya desveladas en los últimos días por el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, por la propia Martínez Allegue y por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. Entre ellas, la Xunta destaca la reserva de vivienda para jóvenes, la simplificación de la burocracia existente para tramitar y desarrollar proyectos de viviendas de interés autonómico, facilidades para la conversión en hogares de bajos comerciales o las bonificaciones fiscales que se introducirán para los herederos de propiedades que se destinen a alquiler.