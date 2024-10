Los concellos rechazan que la Xunta priorice en la nueva financiación a los municipios de menos de 15.000 habitantes

XOÁN REY. | EFE

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el órgano que agrupa a los ayuntamientos gallegos, ha decidido rechazar la propuesta planteada por la Xunta de incrementar un 6,3 % el Fondo de Cooperación Local (FCL) en los próximos presupuestos autonómicos, y que supondría que este mecanismo de financiación de la Xunta a los ayuntamientos pasaría de 158 a 168 millones de euros, diez más que ahora. De ese incremento, 5,4 millones de euros serían incondicionados (que se sumarían a los 112 actuales), es decir, que los concellos podrían gastarlos donde quisiesen.

La cuestión es que la Consellería de Facenda quiere que ese dinero vaya a los concellos de menos de 15.000 habitantes, que son los que tienen más apuros económicos y han notado más la subida de costes. Una propuesta que no ha gustado a esta organización presidida por el socialista Alberto Varela, regidor de Vilagarcía.

«Se segue a liña da condicionalidade defendida pola Xunta nestes anos, nos que continúa sen incrementarse a parte incondicionada do Fondo de Cooperación Local que reciben os 313 concellos seguindo criterios obxectivos na súa distribución. Ademais, dende a Fegamp se representan e defenden os intereses de todos os concellos, polo que non parece lóxico deixar fóra desta proposta da Xunta aos concellos nos que viven máis do 60 % dos galegos e galegas», asegura la organización.

La Fegamp reitera la postura defendida en su última asamblea: insistir en que debe incrementarse la cuantía de todo lo que sea incondicional, es decir, el fondo base, para que el concello lo oriente a lo que quiera porque es el municipio el que conoce mejor cuáles son sus necesidades. En línea con lo expresado ya en otras ocasiones, la Fegamp entiende que deben perder peso las transferencias finalistas, que ahora representan tres cuartas partes del dinero que llega de la Xunta a las corporaciones locales (vía convenios y subvenciones). Aquí se suma otro problema, ya advertido por el Consello de Contas: el 30 % de ese dinero no se ejecuta. Además, este mecanismo de financiación abre la puerta a una mayor arbitrariedad y discrecionalidad, de forma que se puede priorizar a los concellos en función de su color político.

«Ha de avanzarse na senda da integración paulatina no Fondo de Cooperación Local das axudas e subvencións anuais que a comunidade autónoma destina ás entidades locais para o maior respecto á autonomía financeira e á suficiencia local que debería rematar coa aprobación dunha lei autonómica específica de regulación da participación nos ingresos da comunidade autónoma dos concellos galegos, consensuada coa Fegamp, na que se clarifique a participación anual e os criterios de reparto», asegura la institución presidida por Alberto Varela.

Rechazo a la subida del canon

Por otra parte, los concellos volvieron a mostrar su rechazo al incremento que tendrán que pagar a Sogama por el tratamiento de sus basuras (pasa a 108 euros por tonelada). En los presupuestos del 2025, Facenda reserva además una cuantía adicional para mitigar las consecuencias fiscales por la subida del canon (que obedece a un impuesto estatal de residuos aprobado por el Gobierno central para adaptarse a la normativa europea), pero fuera del fondo de compensación. La Fegamp recuerda que Sogama es una empresa pública de la Xunta.

Alberto Varela reiteró que, sobre el pretexto del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en escombreras, la incineración y la coincineración de residuos -esgrimido por Sogama como una de las razones para el incremento de ese canon- es la propia Xunta de Galicia, socio mayoritario de Sogama, quien preveía ingresar en el 2024 la cantidad de 12,1 millones de euros. Sogama, según la Fegamp, indica que asumió este impuesto estatal en el año 2023, y que no lo repercutió a los ayuntamientos, pero lo que no dice (explica Alberto Varela) es que fue ingresado en su totalidad por la Xunta, al tener cedida la gestión y recaudación de ese impuesto desde el 2022. «Xa para os orzamentos de 2024 a Xunta detraeu do financiamento dos concellos 12,1 millóns de euros para a creación do Fondo Ambiental, que supostamente é a achega que realiza a Xunta de Galicia para minorar o canon por incineración e vertedoiro. Polo que a realidade é que esta achega é realizada polos propios concellos do seu sistema de financiamento», asegura el presidente de la Fegamp.