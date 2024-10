La Xunta rechaza el borrador para asumir del litoral porque mantiene la injerencia del Gobierno

SANDRA ALONSO

La Xunta trasladará «de inmediato» al Gobierno central que rechaza su propuesta para transferirle las competencias de gestión del litoral, que Galicia tiene reconocidas a través de la ley del litoral, avalada por el Tribunal Constitucional.

Rueda explicó que el texto enviado por el Ministerio de Política Territorial se reserva la ejecución de algunos trámites que sí gestionan otras comunidades autónomas.

Una de las discrepancias es que el Estado «propón reservar para si a xestión dalgúns títulos de ocupación», aunque no especifica cuales. El presidente recordó que esa capacidad es «exclusiva» e la comunidad autónoma, que tiene las competencias en materia de ordenación del territorio.

Además, el borrador plantea la «exixencia dun informe vinculante do Estado cada vez que a Xunta pretenda outorgar unha concesión para obras ou instalacións non desmontables no dominio público marítimo-terrestre».

El documento tampoco detalla los medios y el personal que se transferirá a la Xunta, ni tampoco la financiación para la gestión de esas competencias.

El presidente insistió en que «Galicia reclamará o que a Galicia lle corresponde», pero a pesar del desacuerdo subrayó su voluntad de que se alcance un acuerdo lo antes posible con el Gobierno central.