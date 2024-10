El PSdeG, ante el aumento de las bonificaciones en la AP-9: «Hoxe pagamos por culpa do PP, pero págase menos grazas ao PSOE»

El peaje de Miño en una imagen de archivo CESAR QUIAN

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, destacó hoy el incremento de los fondos para bonificaciones de los peajes de la AP-9, que el Consejo de Ministros aprobará el martes, como un nuevo avance hacia la gratuidad de la carretera. «O Partido Sociedalista cumpre. Dixemos que iamos camiño da gratuidade, que é o que todos e todas queremos, e cumprimos», dijo sobre una medida que se prevé que posibilitará elevar los descuentos del 50 % en los viajes de ida y vuelta en el mismo día hasta el 75 %.

El mecanismo que habilitará el Ejecutivo, la declaración de urgencia del procedimiento, permitirá disponer de 26,7 millones de euros adicionales para las nuevas bonificaciones sin tener que vincularlas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno aprobará el martes el trámite urgente para ampliar los descuentos en los peajes de la AP-9 José Manuel Pan

Torrado recordó que los anteriores descuentos, del 2021, salieron adelante sin el apoyo del PP y del BNG, «que tampouco apoiaron os seguintes Orzamentos que permitían esa bonificación», indicó, de modo que el Gobierno garantizará así implementar los beneficios a los usuarios y usuarias independientemente de la tramitación de las cuentas públicas del 2025.

«Hai que lembrar que hoxe pagamos a AP-9 porque Aznar fixo unha prórroga da concesión cando non debería, e está por ver se é legal; se non, xa teriamos unha autoestrada gratuíta», subrayó Julio Torrado para afirmar que «pagamos por culpa do PP, pero págase menos grazas ao PSOE».