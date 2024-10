El Parlamento gallego constituirá el viernes la comisión de investigación sobre los contratos menores de la Xunta

El portavoz del PP, Alberto Pazos; la líder del BNG, Ana Pontón; y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en el Parlamento. SANDRA ALONSO

La comisión de investigación sobre los contratos menores de la Xunta durante la pandemia y el sobrecoste del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, creada por el BNG a partir de la norma del reglamento que le permite constituir una por legislatura al contar con un tercio de los diputados, ya tiene fecha para su puesta en marcha. Será este viernes, 4 de octubre, a las diez de la mañana. Lo avanzó este martes la viceportavoz del Bloque, Olalla Rodil, tras la reunión de la junta de portavoces del Parlamento gallego. La comisión «sobre os chanchullos do PP», como la resumió la diputada, se constituirá así esta semana y está previsto que cuente, a petición de los nacionalistas, con un plazo temporal de un mes para que se aprueben las normas de funcionamiento y el plan de trabajo de este organismo.

Al menos así lo hizo entender el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, quien explicó que fue su partido el que propuso constituir la comisión ya esta semana. «Se nos pedía celeridade», argumentó el parlamentario popular, quien aseguró que su grupo acelerará «todos os trámites» para que la comisión «se poña en funcionamento» lo antes posible. «O que nos gustaría é que se fixese un traballo serio e rigoroso», pidió Pazos, que insistió en el «máximo interese» del PPdeG por la puesta en marcha de esta comisión al estar «plenamente convencidos da falsidade das acusacións».

Añadió que los 40 diputados de su grupo están «moi orgullosos do traballo do Goberno galego», por lo que negó las acusaciones vertidas desde la oposición contra la gestión de los Ejecutivos presididos por Alberto Núñez Feijoo y Alfonso Rueda. «Falar dun trato de favor na contratación dunha empresa cando a chegada do PP ao Goberno supuxo un descenso do 65 % na contratación con esa empresa é un insulto a intelixencia dos galegos», señaló sobre las denuncias de BNG y PSdeG sobre la relación de la Xunta con Eulen, empresa que en Galicia dirige la hermana del expresidente gallego.

Olalla Rodil volvió a compartir la intención de su grupo de que tanto Feijoo como Rueda asistan a esta comisión. «Se non hai nada que ocultar, deberían ser os primeiros interesados en comparecer», razonó la número dos de Ana Pontón en el Parlamento, quien trasladó en la junta de portavoces dos peticiones: el plazo de un mes para aprobar las normas de la comisión e iniciar el plan de trabajo y la petición de presidir este instrumento, extremo que el PP rechazó con su mayoría absoluta. «Lamento a falta de xenerosidade por parte do PP», criticó Rodil, que sugirió que este rechazo podría responder a la intención de los populares por marcar los tiempos y funcionamiento de la comisión.

Pazos reclamó a continuación que «non se escriban as conclusións antes de que se elaboren os traballos», y pidió al BNG que, una vez aportada toda la documentación y se prueben falsas las acusaciones realizadas, «empreguen exactamente o mesmo esforzo en desculparse publicamente» tras carecer del «máis mínimo recato en poñer en dúbida a honorabilidade de certas persoas», expresó.

El pasado lunes se designaron a los represesentantes de los grupos políticos en la comisión. Por parte del PPdeG estará el actual viceportavoz y conselleiro de Sanidade entre 2020 y 2024, Julio García Comesaña; portavoz parlamentario Alberto Pazos; la vicepresidenta primera de la Cámara, Elena Candia, y la secretaria de la Mesa del Parlamento y exconselleira, Ethel Vázquez. Completan la lista de nueve nombres del grupo mayoritario los diputados Raquel Arias, Miguel Fidalgo, la exconselleira Carmen Pomar, Roberto Rodríguez y Cristina Sanz.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, encabeza la representación de su grupo en este organismo junto a la vicepresidenta segunda de la Cámara y portavoz de sanidad nacionalista, Montse Prado, y los diputadosLuís Bará, Iago Tabarés y Óscar Ínsua. Por parte de los socialistas estarán en la comisión su portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro, y la número dos del grupo, la exministra Elena Espinosa. A todos ellos se suma el único integrante del grupo mixto Armando Ojea.