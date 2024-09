Educación remite ao pacto polo galego que lidera Cultura para unha hipotética reforma do plurilingüismo nas aulas

Román Rodríguez nun acto celebrado este xoves en Compostela XOÁN REY | EFE

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, non pecha a porta a un posible cambio no uso do galego nas materias científicas. Non obstante, sinalou que esa hipotética reforma do decreto do plurilingüismo nas aulas debe estudarse dentro do pacto polo galego que a Consellería de Cultura quere empezar a negociar antes de que remate o ano.

Esa foi a resposta dada por Rodríguez este xoves, logo de que os xornalistas preguntaran sobre o informe do Consello de Europa, coñecido esta semana, que pide eliminar os límites fixados nun decreto do 2010, durante o primeiro goberno de Alberto Núñez Feijoo á fronte da Xunta, que impiden a utilización do galego en materias como matemáticas, física, química ou tecnoloxía.

O titular de Educación lembrou que a política lingüística é agora responsabilidade da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, dado que no seu departamento se integra a Secretaría Xeral da Lingua, polo que corresponde ao conselleiro do ramo, José López Campos, tomar as decisións correspondentes.

«O propio conselleiro de Cultura xa expuxo onte a posibilidade e o interese de que antes de que acabe o ano se retomen os contactos para alcanzar un gran pacto pola lingua. Imos escoitar a todas as partes e, a partir de aí, ver como se expoñen estas cuestións», sinalou Román Rodríguez.

Con todo, defendeu que «se algo caracterizou ao sistema educativo galego nos últimos anos foi dotar de competencias ao alumnado» no eido dos idiomas, e que Galicia é a comunidade «onde máis e mellor» se dominan as dúas linguas, tanto en competencia lectora como en competencia escrita e oral.