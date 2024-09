El alcalde de Lalín quiere que la Fegamp acuerde criterios comunes sobre los papeles a exigir a las atracciones de feria

Una atracción de feria parada en las fiestas de As Dores de Lalín Rocío Ramos

El alcalde de Lalín, José Crespo (PP), solicitará a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) la convocatoria de una reunión para establecer una hoja de ruta común y unificar criterios sobre la documentación que los ayuntamientos deben exigir a los feriantes por la instalación de atracciones.

Así lo dijo este jueves en una rueda de prensa, después de los altercados que se produjeron el lunes durante la celebración de las fiestas de As Dores, cuando un grupo de feriantes agredió a un empleado municipal y se enfrentó a los trabajadores de una empresa de hinchables contratada por el Concello ante la falta de acuerdo para la colocación de las atracciones de feria.

«A seguridade non é negociable a ningún prezo. O gran problema que estamos a ter os concellos é o tema do papeleo, que sempre é deficiente, por non dicir moi deficiente», lamentó el regidor. Por ello, el alcalde propuso una reunión con el objetivo de que «quede claro» cuáles son las exigencias que debe de cumplir un ayuntamiento a la hora de pedir una documentación a un feriante.

«Se pedimos un determinado certificado, que sexa obrigatorio en todos os concellos. Non pode ser que os feirantes digan que nuns concellos poden instalar as atraccións dunha maneira e noutros non. Iso non é normal», razonó.

José Crespo explicó que «un dos problemas» que tienen los ayuntamientos son los controles técnicos y las exigencias que tienen que pedir a las atracciones. «Propoño que teñamos unha mesa en común para determinar e facer unha folla de ruta que sirva para todos», sugirió.