«Estamos muy contentos», dice la madre de Diego Piñeiro al desestimarse el recurso de Edward Crowley, su asesino hace 24 años

Cordón policial y flores al día siguiente del asesinato en una calle de Londres del niño gallego Diego Piñeiro Villar, cometido el 7 de mayo del año 2000. JAVIER MATEO

«Estamos muy contentos», reconoce aliviada Ángeles Villar. Hace veinticuatro años el pederasta Edward Crowley —su nombre real es Henry Alan Bibby— le arrebató la vida a su hijo, Diego Piñeiro. Cuando el pequeño tenía tan solo 12 años, le propinó treinta puñaladas en plena calle, en Londres.

Ángeles, que vive a caballo entre Pontedeume, la localidad de origen de la familia, y Londres, había vuelto a recibir un varapalo el pasado mes de abril, cuando el asesino de su hijo presentó un recurso para tratar de salir de la prisión donde cumple condena por esos hechos.

Los compañeros del colegio en el que estudiaba su hijo en Londres emprendieron una recogida de firmas para reclamar al Parlamento británico que los condenados por asesinar a menores cumplan al menos treinta años de condena antes de poder dejar la prisión. Mientras, Ángeles Villar está en constante contacto con el fiscal de Londres.

En esta ocasión, el temor de la familia era mayor, ya que la petición de libertad de Crowley parecía más firme, pero la familia de Diego Piñeiro ha recibido finalmente una buena noticia desde los tribunales. «Desestimaron la apelación y continúa en prisión», comentaba ayer Ángeles Villar.

Un tiempo de calma

La madre de Diego Piñeiro no sabe cuánto durará la calma, pero no cree que el asesino de su hijo pueda volver a solicitar la revisión de su condena en poco tiempo. «No nos dan una fecha exacta, pero en cuanto vuelva a apelar se le hará un examen psiquiátrico y se evaluará su condición. Pero no creemos que sea en fechas muy próximas», explica esta madre que perdió a su hijo en el 2000.