El BNG desautoriza a su concejala por apoyar la moción de Muxía con el PP e inicia la apertura de un expediente

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, este lunes en una comparecencia de prensa tras la reunión de la Executiva Nacional del partido. Óscar Corral | EFE

La ejecutiva del BNG, liderada por Ana Pontón, ha desautorizado esta tarde a su concejala en Muxía por apoyar junto al PP y a los independientes una moción de censura que supondría la salida de Iago Toba, el actual alcalde socialista. Un proceso que, de concretarse, entregaría el timón del concello a Independientes por Muxía (IxM).

Las argumentaciones de la edil del Bloque, Mercé Barrientos, no han convencido a la dirección del frente, que entiende condenables y rechazables las actitudes del alcalde del PSdeG, pero que advierte que el Consello Nacional, máximo órgano entre asambleas, ya fijó una postura inequívoca: no facilitar ningún proceso de este tipo en el que tuviese participación el PP.

Ante estas circunstancias, la ejecutiva del Bloque ha decidido trasladar al consello comarcal de Costa da Morte la petición de apertura de un expediente a la concejala firmante. Es el órgano al que estatutariamente le corresponden este tipo de medidas. La edila afectada aseguró que entiende que la organización actúe así, pero avanzó que seguirá adelante con la moción ante una situación de «excepcionalidade». Según Barrientos, no se le da la alcaldía al PP.

«Rexeitamos a actitude do actual rexedor, despótica e pouco democrática, contribuíndo a xerar un clima de crispación do que é o único responsable e que en nada beneficia a boa gobernanza do concello. Unha actitude de desprezo coas forzas da oposición que era perfectamente coñecida pola dirección do PSdeG e que aínda así ignoraron sen adoptar ningunha medida, pero a nosa posición está en coherencia cos acordos que adoptamos entre todos», asegura la dirección del frente.

La concejala, sin embargo, seguirá adelante con la moción. Sin su concurso no saldría adelante. Barrientos asegura que respeta la decisión de la ejecutiva del BNG, pero a la vez explica que el caso de Muxía es «excepcional». «Eu sométome ao expediente», afirmaba esta tarde.