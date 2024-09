Pontón acusa a Rueda de ir a Madrid como «delegado de Feijoo» y Besteiro le afea rechazar un modelo que ofrece más recursos a Galicia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el portavoz del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, en el 2023 Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Un fracaso y una oportunidad perdida. Así ha resumido Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque y líder de la oposición, la reunión que han mantenido esta mañana en Moncloa el presidente español, Pedro Sánchez, y el gallego, Alfonso Rueda. En línea con lo argumentos expuestos días atrás, y que ha vuelto a repetir este mediodía, la líder nacionalista ha acusado el jefe del Ejecutivo de ir a Madrid como «delegado de Feijoo» y no como el máximo representante de los intereses gallegos.

«Estamos ante un presidente desleal porque non defendeu a axenda galega, senón a axenda do Partido Popular», le reprochó Ana Pontón, que ha calificado de auténtico «disparate» que el presidente de la Xunta haya renunciado a una quita de la deuda. Un asunto, recordó, sobre el que el PP votó a favor hace un año en el Parlamento gallego, precisamente de la mano de los nacionalistas. Entonces no estaba sobre la mesa la posibilidad de que Cataluña saliese del régimen común de financiación autonómica, pero Pontón ha insistido en que lo que realmente ha cambiado es la estrategia política del PP que marca Alberto Núñez Feijoo, seguida obedientemente por Rueda, según el Bloque. Sin embargo, como admitieron tanto el Gobierno como Rueda, Pedro Sánchez no hizo ningún ofrecimiento de quita de deuda.

La líder de la oposición ha aprovechado su comparecencia para contrarrestar los argumentos de la Xunta de que no es prioritaria una rebaja de la deuda. «Eu quero recordar catro datos que son reveladores; primero, o PP triplicou en 15 anos a débeda do país ate situala en 14.297 millóns; segundo, Galicia paga máis que outras comunidades que decidiron acudir aos fondos que ofrecía o Estado; terceiro, a débeda si é unha carga nas contas, porque despois de sanidade e educación, os intereses supoñen a terceira partida de gasto da Xunta, con 1.511 millóns de euros; e cuarto, gasta maís o PP nisto que en atender aos dependentes», ha argumentado Pontón en respuesta a la línea de la Xunta, que insiste en que lo verdaderamente relevante es revisar el modelo para corregir el desequilibrio creciente que hay entre lo que se ingresa y lo que se gasta, consecuencia del peso que tienen el envejecimiento y la dispersión (dos singularidades de Galicia) en los criterios de reparto.

«Peor imposible, hoxe Rueda foi o eco de Feijoo en lugar de ser a voz que Galicia merece e que Galicia necesita», lamentó José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG. A su modo de ver, el presidente gallego ha rechazado una oferta que ofrece a Galicia más recursos para atender sus singularidades y ha declinado, «inexplicablemente», una quita de la deuda, lo que permitiría a la comunidad tener más recursos para priorizar sus necesidades de gasto.

Respecto al encuentro, Besteiro ha recordado que, en materia de proyectos específicos para Galicia, y que tendrán una plasmación en los presupuestos generales del Estado, los populares incurren en una contradicción. Porque, ha dicho, piden financiación para ellos al mismo tiempo que se opone a las cuentas. «Unha vez maís, cando Rueda tiña que mirar para Galicia, mirou de novo a Feijoo», criticó el líder del PSdeG.