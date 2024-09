Pontón insta a Rueda a «priorizar os intereses dos galegos e galegas» en su reunión con Sánchez

XURXO MARTINEZ | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó este lunes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que acuda a su próxima reunión con Pedro Sánchez priorizando los intereses de los gallegos y gallegas sobre las directrices que recibe de Alberto Núñez Feijoo desde Madrid, siguiendo la estrategia del Partido Popular, denunció. Pontón le instó así a negociar con el presidente del Gobierno un sistema de financiación justo para Galicia, así como la quita de la deuda que el BNG incluyó en su acuerdo de investidura, lo que, según subrayó, reportaría más fondos a la Xunta para sanidad y educación.

«O que lle pido a Rueda é que aparte a axenda madrileña e os intereses partidistas do PP e que antepoña a defensa dos intereses dos galegos e das galegas», afirmó Pontón en respuesta a los periodistas sobre el encuentro que mantendrán este viernes Sánchez y Rueda. Según la líder del BNG, el presidente de la Xunta debería acudir a la reunión con una «posición de país» consensuada con la oposición, para tratar los asuntos que más preocupan y afectan a la vida de los ciudadanos.

Rueda irá a la reunión con Sánchez con «boa fe» y en busca de avances en infraestructuras, la transferencia de la AP-9 y los proyectos industriales X. Gago

Pontón advirtió que «non pode ser que o tema central estea excluído da axenda do presidente da Xunta porque así llo dita o señor Feijóo dende Madrid», refiriéndose al sistema de financiación autonómico, «a cuestión na que máis nos estamos a xogar neste momento os galegos e as galegas», cuya reforma lleva pendiente desde el 2014. Defendió la necesidad de una reforma que permita a Galicia «ter as chaves» de su dinero, y recalcó que el sistema actual es «inxusto» con Galicia, que sale «penalizada» porque el Estado no garantiza la suficiencia financiera de los servicios públicos.

Pontón también acusó a Rueda de ser un presidente desleal con Galicia y consideró prioritario que exija una quita de la deuda «exactamente igual á que poida ter outra comunidade». Recordó que fue el PP quien triplicó esa deuda, situándola «en máximos históricos». «Rebaixala significaría de maneira directa que imos ter máis recursos para a nosa sanidade e a nosa educación», añadió.

Medidas contra la especulación

La líder nacionalista realizó estas declaraciones tras mantener un encuentro con la dirección del Colexio Oficial de Arquitectos (COAG), donde defendió que la vivienda protegida tenga esta calificación de forma permanente para «salvagardala da especulación». También abordó en su encuentro la crisis de acceso a la vivienda, con un gran pacto de país «con orzamentos e prazos de execución realizables».