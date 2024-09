La Xunta confirma que este otoño no habrá debate de política xeral

Alfonso Rueda, junto a Diego Calvo, en el debate de estado de la autonomía del año pasado Xoán A. Soler

Este otoño el Parlamento de Galicia no acogerá el clásico debate de política xeral, el equivalente autonómico al debate sobre el estado de la nación. Como es habitual en años en los que se elige un nuevo presidente de la Xunta y, por tanto, se celebra un debate de investidura, no tendrá lugar esta otra cita, de calado similar.

Desde el Gobierno autonómico consideran que, apenas seis meses después, «non tería sentido repetir as liñas xa expostas» durante la sesión de investidura que el popular Alfonso Rueda protagonizó el pasado mes de abril, tras revalidar su cargo como presidente de la Xunta en las elecciones del 18 de febrero. En casos así, inciden, «o normal» es que no se celebre el debate del estado de la autonomía hasta el año siguiente. Es decir, Rueda no se enfrentará a su segundo debate de política xeral hasta el 2025.

Con todo, fuentes del Ejecutivo gallego señalan que el presidente de la Xunta sí realizará en las próximas semanas algún tipo de acto para recordar los retos de legislatura que, apuntan, «seguen en vigor» y los objetivos para este curso político. La fecha y el formato están aún por cerrar.

El debate de política xeral tampoco se celebró en el año 2022, cuando el propio Rueda accedió a la presidencia de Galicia en sustitución de Alberto Núñez Feijoo. No lo hubo tampoco en el 2020, ni en el 2016, ni en el 2009, años en los que se celebraron investiduras del propio Feijoo. Sí tuvieron lugar ambas citas (debate de investidura y de estado de la autonomía) en el año 2012, porque el de política xeral fue en marzo y el de investidura en noviembre.

La investidura del socialista Emilio Pérez Touriño en julio del 2005 también anuló el debate del estado de la autonomía de ese año, lo mismo que sucedió en los años 2007, 1997 y 1990 con las investiduras de Manuel Fraga. El político de Vilalba sí protagonizó dos debates en el año 1993: en febrero tuvo lugar el de política xeral y en diciembre el de su elección como presidente de la Xunta.