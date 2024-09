El PPdeG acusa de cobardía a BNG y al PSdeG por no reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela

En un encuentro con la comunidad venezolana en Galicia, la número dos del PPdeG, Paula Prado, ha reprochado al BNG y al PSdeG que no votasen a favor del reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de ese país. «É descoñecer o voso voto, negarvos o voso dereito soberano a elixir aos vosos representantes e furtarvos a democracia», dijo Prado durante su intervención en el acto, celebrado en Santiago y en el que también participaron el secretario ejecutivo del PP en el Exterior, Antonio Rodríguez Miranda, y el coordinador de Acción Exterior del PPdeG, Rubén del Río.

Prado celebró que el Parlamento gallego reconociese a González como presidente, pero lamentó que la votación no contase con el apoyo de nacionalistas y socialistas.

La número dos del PPdeG reconoció que el Bloque «non engana a ninguén» y fue coherente con su «ideoloxía radical» porque votó lo mismo en el Congreso y en el Parlamento. Consideró, eso sí, «unha vergoña» que los nacionalistas no rectifiquen.

Recordó además que el Bloque envió observadores a los comicios venezolanos para hacer de «palmeiros» del régimen y asegurar que hay una «melloría a nivel económico e social». Señaló también que los nacionalistas emitieron un comunicado felicitando a Maduro tan pronto como este «consumou o pucherazo».

Prado se preguntó «que dirían eles se despois das eleccións autonómicas o PPdeG, que gañou con maioría absoluta limpa e democraticamente, mandara á policía a deter á señora Pontón ou señor Besteiro? Pois iso é o que eles están apoiando».

Sobre los socialistas, Prado señaló que fueron «aínda máis covardes» porque en el Congreso votaron en contra del reconocimiento de González y en Galicia optaron por abstenerse. «Absterse é tanto como poñerse do lado do ditador e non recoñecer o voto que fixestes libremente todos os venezolanos. Esa liberdade e esa democracia pola que seguides loitando e que vos furtaron, o soño de seguir sendo libres», dijo Prado.

La número dos del PPdeG añadió que el PSOE «o único que está facendo é seguir a tese de Zapatero, que o que fai é branquear moitos anos esa ditadura, porque ten intereses alí. O que está facer o Goberno central, por moito que agora a ministra Robles recoñeza que é unha ditadura, é instrumentalizar a Edmundo González, xa que seguen negándose a recoñecelo como presidente lexítimo de Venezuela».

Prado concluyó su intervención subrayando el apoyo de su partido a la comunidad venezolana: «Non estades sos, contades co apoio do presidente Alfonso Rueda e de todo PPdeG. Seguiremos ao voso carón, loitando con vós, apoiando todas as iniciativas que estades levando a cabo nas cidades e demais concellos para loitar pola democracia e pola liberdade en Venezuela, pero sobre todo pola verdade».