Un buen trabajo en equipo para que Galicia y Asturias ganen el partido del futuro

Xaime Ramallal

Los Encuentros del Eo nacieron en el 2017 gracias a la voluntad de la Corporación Voz de Galicia y del Grupo Sabadell de generar un diálogo activo y un sano debate entre dos comunidades como Galicia y Asturias, que -desde sus evidentes singularidades- abrazan, sin embargo, multitud de puntos en común.

La idea que impulsamos con nuestros amigos de La Voz de Galicia es que obviarlos y caminar separados sería, sin duda, un gran error en una España y una Europa en la que entenderse siempre es más rentable que lo contrario.

No debió ser mala idea este encuentro que abraza el Occidente asturiano con la Mariña Lucense, ya que este año alcanzamos la sexta edición; siempre con una destacada expectación y participación y saliendo del mismo siempre con nuevos y buenos proyectos y, sobre todo, con las ideas más claras sobre lo que debemos impulsar en común en nuestras dos comunidades.

Javier Fernández y Alberto Núñez Feijoo inauguraron entonces este fructífero diálogo, y hoy lo hacen sus sucesores, Adrián Barbón y Alfonso Rueda, pienso yo que con similar espíritu: escuchar al otro de forma serena, compartir intereses y retos comunes, apoyarse en la coincidencia y discrepar sin sectarismos, pensando siempre en el bien común de la gente de las dos orillas del Eo.

Este es el gran valor de esta reunión de «primos hermanos» que es lo que somos gallegos y asturianos. 3,7 millones de personas que viven en dos territorios tan históricos como el que más y que tienen que buscar su lugar en una España, en una Europa y en un mundo en permanente cambio. Es indudable que en el Noroeste habitamos un territorio en el que nada resulta sencillo; la estructura poblacional, la fisonomía de su geografía, su trayectoria industrial o la importancia del sector primario determinan problemas y catalizan las posibles soluciones.

Algunos dicen que el Noroeste está muy lejos -habría que dilucidar lejos de qué- y resulta evidente que aún podemos y debemos reclamar mejoras en ejes de comunicación esenciales para fortalecer e impulsar el crecimiento económico.

Pero no deberíamos caer en la resignación de quien cree que no puede hacer mucho más porque está en el «córner de Europa», sencillamente porque muchos partidos se han ganado precisamente gracias a acertar en la portería con un buen pase desde este extremo del campo de juego.

Sin duda, con un buen trabajo en equipo entre Asturias y Galicia / entre Galicia y Asturias, se puede ganar el partido del futuro que es para el que «contratamos» cada cuatro años los asturianos y los gallegos a nuestros entrenadores Rueda y Barbón. Un partido que tiene dificultades que debemos afrontar en común y que, sin duda, hoy saltarán al «terreno de juego» de la mejor política:

Una financiación autonómica adecuada y adaptada a nuestras peculiaridades demográficas y geográficas.

y adaptada a nuestras peculiaridades demográficas y geográficas. El impulso de los corredores ferroviarios que nos conecten, junto a Portugal, con el centro logístico de Europa.

que nos conecten, junto a Portugal, con el centro logístico de Europa. Una transición energética sin traumas y que tenga en cuenta a nuestras industrias electrointensivas.

y que tenga en cuenta a nuestras industrias electrointensivas. Mantener la sostenibilidad y belleza de nuestros privilegiados territorios con estrategias que la hagan compatible con un turismo de calidad .

y belleza de nuestros privilegiados territorios con estrategias que la hagan compatible con un . O la visión de la carga impositiva como elemento clave para la creación y el mantenimiento de la actividad empresarial en nuestros territorios.

Estos son solo algunos «regates» que tendrán que debatir nuestros Presidentes en el día de hoy y que, sin duda, tendrán mejor resultado si los afrontamos juntos, no tanto para defender nuestra portería como para relanzar a nuestros territorios a la vanguardia de una Europa deseosa de vernos jugar los grandes partidos de la Champions económica.

Quizá la lectura más recomendable en estos días de «vuelta a las aulas» políticas, sociales y empresariales sea el recientemente presentado Informe Draghi sobre la Competitividad de la Unión Europea. En él se citan claves absolutamente relevantes para el futuro de Europa y, por lo tanto para el de España y el del Noroeste que nosotros representamos.

Este informe no habla demasiado de ideología, sino de economía; de cómo actuar eficazmente frente a la competencia de los bloques internacionales que nos vienen ganando partido tras partido basando su juego en mejorar la competitividad y la eficiencia, mientras que parece que la vieja Europa y, con ella también nosotros, seguimos «calentando en la banda» con cierta demagogia y una ausencia de gestión práctica en lo que de verdad importa a quienes están en la grada atentos al partido, que no son otros que los millones de europeos y los 3,7 millones de gallegos y asturianos que lo que necesitan es: trabajo de calidad, empresas sostenibles para trabajar, y entrenadores que generen buen ambiente en el «vestuario» de la sociedad española que comienza a estar un poco cansada de tanta «patadita en la espinilla» entre los que deberíamos chutar juntos el balón hacia la portería contraria y no al revés.

Agradezco a los presidentes su capacidad para sostener en el tiempo los Encuentros del Eo por encima de diferencias políticas. Y reconozco a La Voz de Galicia y a La Voz de Asturias su permanente servicio a la sociedad, que es la verdadera misión de los medios de comunicación.

Y, en este momento -tan especial para la Corporación Voz de Galicia- permítanme que hoy haga una especial mención a quien ha sido un entusiasta impulsor de estos encuentros, nuestro querido y recordado Santiago Rey Fernández-Latorre, Presidente-Editor del Grupo quien, estoy convencido, hoy estaría orgulloso de ver la amplísima participación de esta nueva edición de los Encuentros del Eo.

Por nuestra parte, decirles que esta misma tarde los equipos de Sabadell Herrero y Sabadell Gallego, dos entidades tan unidas a las tierras gallegas y asturianas nos ponemos ya manos a la obra para preparar una nueva Edición de estos encuentros (que el próximo año se celebrarán en tierras del Principado) y que, por supuesto, no tengan ustedes ninguna duda de que contarán con el apoyo de un banco absolutamente cercano y necesario para Asturias, para Galicia y para España como es el Grupo Sabadell.