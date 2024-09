El BNG impulsará en el Parlamento una investigación del sobrecoste del Cunqueiro y los contratos de la pandemia

BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO | EUROPAPRESS

El BNG forzará la creación de una comisión que investigue en el Parlamento el sobrecoste de la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo -cifrado por el Consello de Contas en 470 millones- y los contratos de emergencia de la pandemia. Así lo ha anunciado esta mañana Ana Pontón en una bronca e intensa sesión en O Hórreo, que tenía en el orden del día este punto. Como era previsible, el PP ha hecho valer su holgada mayoría para que el pleno lo rechazase, pero los nacionalistas harán valer el reglamento de la Cámara, que permite que un tercio de los diputados del mismo grupo fuercen una comisión; y son los que tiene el Bloque (25 sobre 75). Según el artículo 52, tienen derecho a una por legislatura. Y el BNG quemará esa bala justo al inicio del mandato. «Imos facer valer a forza dos nosos 25 diputados», ha anunciado Pontón. La comisión cuenta con el respaldo del resto de grupos de la oposición, que han votado a favor.

La portavoz nacionalista ha acusado al PP de opacidad y falta de transparencia y se ha amparado en los informes del Consello de Contas para defender su iniciativa. Y para acusar a la Xunta de utilizar los recursos públicos de todos los gallegos para favorecer a las empresas amigas y familiares de los cuadros del partido, entre ellos el presidente, Alberto Núñez Feijoo. «Imos destapar todo o que o PP quere esconder», ha advertido Pontón, que augura que, esta vez, el final no lo va a escribir el PP.

«Non é unha denuncia do BNG, senón do Consello de Contas, que incluso está valorando remitir esto ao Tribunal de Cuentas del Estado para abrir un proceso de responsabilidade contable. Non se poden utilizar recursos públicos para engrasar a empresas amigas. É un menosprezo para os principios e igualdade, capacidade e mérito», ha lamentado la portavoz nacionalista que ha puesto el ejemplo de Eulen, empresa dirigida en Galicia por la hermana de Alberto Núñez Feijoo y que, según el BNG, recibió 1.311 contratos a dedo por 4,8 millones de euros.

Indignación del PPdeG

El portavoz del partido mayoritario de la Cámara, Alberto Pazos, ha mostrado un gráfico a todo el hemiciclo en el que se veía que las contrataciones de la Xunta con esa empresa fueron mayores en los tiempos del bipartito y que, precisamente, cayeron cuando Feijoo llegó a la presidencia. El popular trataba así de desacreditar la estrategia del Bloque, al que ha acusado de expandir bulos sin fundamento, «como dignos admiradores do réxime bolivariano».

El portavoz del PPdeG, que acusó a Pontón de estar al volante de la máquina del fango, ha emplazado a la líder nacionalista a pedir disculpas, ha negado un trato de favor a Eulen y ha recordado que el PP tuvo que recurrir a la colaboración público-privada en la construcción del hospital de Vigo porque eran tiempos de crisis, de merma de los ingresos públicos, y porque tuvo que asumir una infraestructura necesaria que no asumió el bipartito. Pazos ha insistido en que ninguno de los informes de Contas incluye ni un solo reparo de legalidad que pueda alimentar las expectativas de que se hayan cometido irregularidades. Y que la Administración gallega ha puesto a disposición de la Cámara todos los datos. «Fagan esa comisión e a ver a onde chegan», ha retado Pazos al Bloque.

Por su parte, Elena Espinosa, del PSdeG, ha lamentado la gestión de la Xunta por dilapidar más de 400 millones de euros de recursos públicos para contar al final con un hospital más pequeño y ha afeado al PP su gestión. «A Xunta non pode familiarizar que as empresas do entorno de Feijoo reciban trato de favor. Faltou transparencia. É un exemplo pésimo que non nos podemos permitir, porque o 30 % dos expedientes da comisión do Congreso son expedientes de Galicia. Dato triste», ha lamentado la representante socialista.