La UE no ve «ninguna infracción» ambiental en el proyecto de Altri en esta fase del proyecto

La eurodiputada del BNG Ana Miranda en una imagen de archivo Jan VAN DE VEL

La Comisión Europea no observa «ninguna infracción» de la DEI (directiva de emisiones industriales) ni de la Directiva EIA (evaluación de impacto ambiental) en esta «fase temprana del procedimiento» de trámite de la planta que la empresa Altri proyecta en Palas de Rei.

Así ha contestado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, máximo responsable del Pacto Verde Europeo, a una pregunta planteada por Ana Miranda, eurodiputada del BNG, que aseguró que el proyecto de la empresa incurre en un «grave incumplimiento» de la directiva porque «no evalúa el conjunto de las sustancias contaminantes».

La respuesta del vicepresidente señala a los nacionalistas que lo más eficaz, «al menos en esta fase, sería plantear esa pregunta a las autoridades de los Estados miembros, que son las principales responsables de garantizar el cumplimiento del Derecho de la UE» .

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, lamentó tras conocer la respuesta de la UE que el BNG se pusiese en contra del proyecto «dende que perdeu as eleccións» y montase «plataformas e manifestacións» en contra sin habérselo leído y sin esperar a los informes técnicos que están elaborando los técnicos de la Xunta. «É o partido do non, non queren industria nin traballo. Se por eles fora estaríamos aínda en taparrabos e co coche dos Picapedra», ironizó.