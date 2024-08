Regresar desde Francia para emprender en Galicia: «Siempre lo tuvimos en mente»

Ibán Fernández y Pablo Fernández, junto al secretario de Emigración, Antonio Rodríguez ANGEL MANSO

Hace tres años los fisioterapeutas Ibán Fernández y Pablo Fernández decidieron dar un paso que llevaban tiempo meditando: dejar atrás Francia y regresar a su tierra natal, Galicia. «Todo fue en el 2021, aunque la idea ya la teníamos en mente desde hacía más tiempo», comenta Ibán Fernández, especialista en tratamiento de patologías musculoesqueléticas. Ambos, tras estudiar y titularse en Galicia, empezaron su recorrido profesional en Francia buscando oportunidades laborales en el sector sanitario. «Eu estiven primeiro no Hospital Universitario de Toulouse, e Ibán no Hospital Público de París», explica Pablo Fernández, en su caso, especialista en fisioterapia neurológica y vascular. Pero su idea no era simplemente regresar, sino volver y hacer realidad el proyecto profesional que habían diseñado: abrir una clínica propia en Galicia dejando atrás esa experiencia laboral en el extranjero.

Nacieron en Vigo, pero actualmente viven y trabajan en la ciudad de A Coruña, gestionando su clínica Físico, en el Paseo de los Puentes. «Nosotros nos fuimos con 20 o 21 años, no habíamos trabajado nada aquí, en Galicia —comenta Ibán sobre su comienzo en el mundo laboral—, y tras adquirir experiencia y formación siempre tuvimos en mente retornar». Los inicios de este proyecto profesional en su retorno fueron más duros de lo esperado. «Non foi algo doado. Porque ves dunha maneira de traballar moi concreta e tes que adaptarte a unha completamente nova», explica Pablo. Al haber trabajado solo en Francia, «ao chegar ao mundo laboral de aquí, se comeza unha aprendizaxe totalmente nova». «A historia de Ibán e Pablo é o claro exemplo de que podemos concentrar e incorporar aquí, en Galicia, toda esa experiencia e coñecemento que se vai adquirindo en todas as partes do mundo», exponía el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, en su visita a este centro de fisioterapia. Allí destacó el «compromiso da mocidade galega no exterior» como algo fundamental para «fortalecer os lazos coa nosa terra».

Ibán y Pablo pudieron retomar ese vínculo con Galicia gracias a las ayudas de la Xunta, que solicitaron cuando todavía estaban en el extranjero. Se trata del Programa Retorna, destinado a aquellos gallegos que residen en el extranjero y deciden regresar a Galicia para emprender. Este año el apoyo económico parte de 6.000 euros, pero se pueden optar a unos 3.000 más si el negocio se desarrolla en un ayuntamiento de entorno rural, y 1.000 euros más si es una mujer quien emprende. «O programa inclúe tamén orientación clave de xestión e administración durante todo o proceso do negocio», recuerda Pablo Fernández. De hecho, se puede complementar con el Programa Merlo, una iniciativa de mentorización que, a través de personas experimentadas en diferentes ámbitos como el márketing o las finanzas, acompañan durante un tiempo a estos nuevos emprendedores para ayudarles en sus primeros pasos al frente de sus negocios.

El secretario de Emigración recordó que la presencia de gallegos se concentra principalmente en unos veinte países. «Este ano —explicaba Miranda— recibimos solicitudes dende vintenove e de todos os continentes».