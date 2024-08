El BNG exige medidas «urxentes» que mejoren la seguridad vial en la A-8 y acaben con la «incomunicación» de A Mariña

ALBERTO LÓPEZ

El diputado del BNG, Daniel Castro, ha exigido medidas «urxentes» que acaben con la situación de «incomunicación» en la que, asegura, se encuentra la comarca de A Mariña, y reclama la mejora de la seguridad vial en la autovía A-8. Tal y como recoge el grupo en un comunicado, les exige a las administraciones que den «solucións eficaces», y propone la prolongación del tercer carril de subida de la N-634 hasta el enlace de la A-8.

El diputado de A Mariña le reclama a las administraciones central y autonómica «solucións definitivas» que acaben con los problemas en la autovía A-8 a su paso por O Fiouco y que mejoren la seguridad de los usuarios. Además, le pide al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que «non se obceque en manter aberto ao tráfico este treito en días de néboa porque poden producir accidentes graves» y recuerda, sobre esto, la colisión múltiple ocurrida el pasado mes de agosto.

El choque de la A-8 ocurrió fuera de la zona donde se instalaron las balizas antiniebla Ramón González Rey

«Os accidentes na A-8 á altura do Fiouco son unha nova evidencia da necesidade de mellorar as comunicacións da Mariña», ha asegurado, para advertir que «o sistema automatizado de balizas luminosas non está sendo efectivo, a sinalización de acceso á autovía cando se desvía o tráfico pola N-634 é deficiente e as rotondas do Alto da Xesta xunto a área de servizo non teñen iluminación ningunha».

La propuesta del BNG, además de la prolongación del tercer carril de la N-634 hasta la autovía, es «o arranxo completo do treito por onde se desvía o tráfico cando se pecha a autovía, xa que aínda que supón un traxecto de dous quilómetros máis, en tempo é practicamente o mesmo e gañaríase en seguridade e comodidade», asegura.

Al tiempo que acusa al Goberno central de no dar alternativas adecuadas, Castro arremete también contra el PP, al que recrimina el hecho de «acordarse agora das comunicacións da Mariña cando eles gobernando non fixeron nada por mellorar as mesmas e aínda por riba seguen paralizando a construción da VAP Costa Norte, a pesar dos moitos acordos impulsados polos BNG en todas as cámaras e sabendo que esta Vía de Altas Prestacións se anunciou no ano 2001», apuntó.

Junto a esto, el diputado nacionalista ha reclamado medidas para la autovía A-8, «unha aposta directa pola comarca da Mariña, que obrigue a tomar decisións inminentes tanto á Xunta de Galiza como ao Goberno do Estado», en referencia a la puesta en marcha «dunha vez por todas» de la Autovía A74 (Autovía da Mariña), que, según denuncia, «lleva décadas gardada nun caixón» y que tanto gobiernos del PSOE como del PP «esqueceron como unha das súas prioridades».

Del mismo modo, ha apuntado que el Gobierno central «ten que modernizar e facer máis accesible as liñas de FEVE para que este medio de transporte sexa unha opción real para os e as habitantes da comarca e non un ferrocarril do século pasado con apenas uso».