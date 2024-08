Besteiro interpelará a Rueda sobre el sobrecoste del Cunqueiro en la primera sesión de control del nuevo curso parlamentario: «Non pararemos ata que dean explicacións»

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, interviene en el Parlamento gallego PSDEG | EUROPAPRESS

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, interpelará al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «sobre o escandaloso sobrecusto do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo» en la primera sesión de control del nuevo curso parlamentario, que tendrá lugar en septiembre. Esta situación, denunciada desde hace años por el PSdeG y ratificada ahora por un informe del Consello de Contas, requiere de «respostas claras e coherentes por parte do goberno autonómico».

El PSdeG recuerda que, hasta el momento, el Ejecutivo gallego no ha ofrecido explicaciones satisfactorias sobre por qué el hospital terminó siendo más pequeño y costando 470 millones de euros más de lo previsto. «As únicas respostas que recibimos ata o de agora limitáronse a culpar á crise financeira, unha xustificación que resulta inaceptable para unha xestión pública que debía priorizar a transparencia e o control do gasto».

El PPdeG rechaza que Rueda comparezca en el Parlamento para explicar la financiación del Cunqueiro X.G.

El Grupo Socialista entiende que en situaciones de crisis económica se pueden tomar decisións complejas, pero lo que afierma que «resulta incomprensible» es que «se construíu un hospital máis pequeno do inicialmente proxectado e, aínda así, incorreuse nun sobrecusto de tal magnitude». «É urxente que Rueda e o seu equipo dean a cara ante as galegas e os galegos e expliquen con detalle como se produciu esta desviación e quen son os responsables», aseguran.

La intervención del líder de los socialistas gallegos en la próxima sesión de control del Parlamento buscará precisamente lanzar luz sobre estos interrogantes «e esixir responsabilidades por unha xestión que consideramos absolutamente deficiente». Los socialistas señalan: «Non permitiremos que esta cuestión quede sen resolver e que as respostas se sigan demorando baixo pretextos pouco convincentes».

Además,reiteran el compromiso con la defensa de la sanidad pública gallega: «Seguiremos apoiando activamente as protestas que denuncian a falta de especialistas nos centros de saúde e o peche dalgúns deles durante o verán. A saúde dos galegos non pode verse comprometida pola inacción e a falta de planificación do Goberno da Xunta».