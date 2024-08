Seis focos deslumbrantes garantizarán la intimidad de las mujeres en el ritual de las nueve olas en A Lanzada

Un momento de la ceremonia de las nueve olas el año pasado en A Lanzada, en una imagen cedida por la comisión de fiestas

Seis focos orientados hacia el mar y situados en lo alto de unas vallas en la playa de A Lanzada, en Sanxenxo, impedirán que el público que se sitúe en el cantil de la carretera pueda ver a las mujeres que participen en el ritual de las nueve olas el próximo sábado 31, en una de las noches más legendarias del verano gallego. La decisión de colocar estos focos deslumbrantes confirma la experiencia del verano pasado, cuando se pusieron por primera vez cuatro luminarias de gran potencia. El objetivo es impedir que haya mirones que insulten a las participantes en este baño ritual y que las mujeres lo puedan realizar sin sentirse intimidadas ni por ojos extraños ni por posibles palabras ofensivas. El baño de las nueve olas es un ancestral rito vinculado con la fertilidad que se realiza la noche de la fiesta de la virgen de A Lanzada, cuya ermita está situada a escasa distancia el lugar de los baños.

Desde la comisión de fiestas de A Lanzada, explicaron que los focos, además de ser dos más que en el 2023, se van a poner de otra manera para que sean más efectivos. «Este año los vamos a poner más cerca de la orilla, a la altura de unas vallas para cegar completamente a la gente que vea y garantizar la intimidad de las mujeres», puntualizan. La experiencia que se probó el agosto pasado fue buena, aunque con esta nueva ubicación de las luminarias consideran que se mejorará la invisibilidad de las participantes en este rito de fertilidad. La comisión indica que en el 2023 «fue mucha la gente que nos dio las gracias y otros que lo hicieron años atrás y que nos decían que era una pena que no estuviesen estos focos antes». La comisión de fiestas precisa que desconocían que en los últimos años hubiese algunas personas que se dedicasen a insultar a las participantes en el rito, porque «nosotros a la playa en el momento del ritual no vamos», indica. Al menos no lo hacían desde el verano pasado, cuando recibieron quejas por lo que había pasado en la ocasión anterior y la comisión tomó medidas firmes para atajar el problema de raíz.

En cuanto al interés que existe este año por el baño de las nueve olas, fuentes de la comisión de fiestas indicaron que se han recibido varias llamadas y mensajes en redes sociales sobre cuándo y cómo se hace. Además de gallegos, «la gente llama de fuera, el otro día unos de Asturias, por ejemplo, que querían asegurarse la fecha para venir». Y por si alguien tiene dudas, la comisión de A Lanzada recuerda el baño de las nueve olas es el sábado 31 al filo de la medianoche en la playa a la izquierda del puente que sirve de acceso al recinto que alberga la ermita.