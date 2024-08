El Parlamento elimina la norma que lo insta a enviar sus cuentas al Consello de Contas

Constitución de la diputación permanente del Parlamento, en abril. PACO RODRÍGUEZ

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este martes el acuerdo de la Mesa del Parlamento por el que se modifica el reglamento de régimen presupuestario y contable del Parlamento de Galicia y del Valedor do Pobo, eliminando la obligación de enviar sus cuentas generales al Consello de Contas, así como su posterior publicación en el boletín oficial de la Cámara.

Según se recoge en la exposición de motivos, se trata de una modificación para adaptarlo a lo establecido en la ley reguladora del Consello de Contas, «na liña coa normativa doutras comunidades na que existe este órgano e tamén nas Cortes Xerais e o Tribunal de Contas». Así, expone que «ante as dúbidas surxidas» sobre el ámbito de actuación del Consello de Contas -que según su ley reguladora establece una serie de entes que no se encuentran bajo su ocupación, entre los que se encuentra el Parlamento-, se pretende modificar aquellas normas «de carácter infralegal» que puedan dar lugar a «unha incorrecta interpretación do bloque da constitucionalidade que resulta de aplicación nesta materia».

En este contexto, argumenta que el control externo del Parlamento de Galicia «está garantido con plenitude» por las previsiones de los artículos 153.d), que recoge que el control económico y presupuestario de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá por el Tribunal de Cuentas, y el 136, que también estima que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Esta modificación se formaliza a través de un acuerdo de la Mesa del Parlamento en su reunión del 30 de julio de 2024, y de acuerdo con la junta de portavoces.

Diputación permanente

La Cámara autonómica, cuya actividad se mantiene interrumpida antes del inicio del nuevo período de sesiones en septiembre, celebrará este miércoles una reunión de la diputación permanente para abordar, a petición del BNG, el proceso de adjudicación y el sobrecoste de construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Los nacionalistas presentaron una solicitud para una reunión urgente de la diputación permanente, el órgano que ejerce las funciones del pleno fuera de los períodos ordinarios de sesiones, tras conocerse la semana pasada un informe de fiscalización del Consello de Contas que atribuye un sobrecoste de 470 millones de euros a la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro, en régimen de concesión a la Sociedad Operadora Novo Hospital de Vigo.

Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, es «escandaloso» y una «estafa» a la ciudadanía gallega este régimen elegido para construir «un hospital con recortes e privatizado», por lo que cree que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «non pode marchar de rositas» y debe dar explicaciones en el Parlamento. El Bloque reclamará en la reunión el rescate público del hospital, según solicitó Pontón la pasada semana.

También el PSdeG ha planteado esta misma petición en el Parlamento, así como que Rueda aclare por qué su partido, el PPdeG, decidió retocar el proyecto inicial para recortar tanto en número de camas como en personal sanitario.

Tras conocer el informe del Consello de Contas, Rueda defendió la opción elegida por el Gobierno gallego para construir el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo mediante un «sistema excepcional para un momento excepcional», en referencia al contrato de colaboración público-privada.