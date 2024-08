Sogama licita un contrato de hasta 58 millones para la gestión de su vertedero de residuos no peligrosos

El vertedero de Areosa, en Cerceda, en una imagen de archivo CEDIDA

Sogama ha sacado a licitación la gestión integral del vertedero de Areosa y de todas sus instalaciones, incluida la planta de compostaje, la de biogás o las depuradoras de ósmosis inversa.

Se trata de un contrato mixto de obras y servicios, con un presupuesto base de licitación de 39,6 millones de euros (IVA incluido). Con plazo de ejecución inicial de tres años y la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una, el importe estimado total del contrato asciende a 58 millones de euros, sin IVA.

Además de la gestión de plantas y depuradoras, el adjudicatario se hará cargo de la gestión de los residuos que lleguen al vertedero, la comercialización del compost y el mantenimiento de las fases del vertedero que ya han sido clausuradas y selladas.

El contrato incluye también la realización de una serie de obras en el complejo, como la construcción de un nuevo vaso, el sellado de una subfase, distintas instalaciones eléctricas o de alumbrado o la adaptación de la planta de compostaje.

La empresa pública autonómica justifica que precisa el servicio de este vertedero, pero que no lo puede prestar directamente por no contar con los medios personales y materiales necesarios. También alega que no se licita por lotes porque, pese a tener el vertedero varias instalaciones e infraestructuras, «todas ellas están interrelacionadas entre sí, y son dependientes unas de otras, por lo que se pretende es una gestión integral de todo el conjunto formado por dichas instalaciones y del propio vertedero, lo cual ofrece una importante reducción de costes». Adjudicar distintos lotes, insisten, produciría interferencias en el propio funcionamiento del complejo.