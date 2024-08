El PSdeG acusa a la Xunta de hacer «economía ficción» al calcular las pérdidas de Galicia por el preacuerdo de financiación catalán

Abel Losada, responsable de Economía e Emprego de la Executiva del PSdeG

El PSdeG considera «economía ficción» la cifra hecha pública este lunes por la Xunta, estimando en 444 millones de euros el impacto negativo que tendría en Galicia que Cataluña saliese del régimen común de financiación.

«Deixen de mentir, saben perfectamente que Galicia non perderá un só euro, todo o contrario», ha respondido el responsable de Economía e Emprego de la ejecutiva socialista, Abel Losada, para quien la cifra ofrecida por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, es «información sen contrastar» y difundirla responde a una estrategia que «responde máis aos intereses de Feijoo e do PP a nivel estatal que aos intereses dos galegos».

Losada acusó a Rueda de seguir una estrategia de «economía ficción» y afirmó que sus declaraciones sobre una hipotética pérdida de 444 millones «son insostibles», dado que el modelo de financiación no está cerrado y los datos concretos aún no se conocen. Por ello, el PSdeG ha instado a la Xunta a dejar de difundir «información non contrastada e manipulada».

Frente a esto, los socialista gallegos aseguran que Galicia goza actualmente de una «realidade» favorable «grazas ao actual sistema de financiamento», ya que para el 2025 recibirá la cifra más alta de entregas a cuenta de su historia, con 9.374 millones de euros. A esta cifra se sumará la liquidación del ejercicio del 2022, por lo que la comunidad dispondrá de 10.576 millones de euros, 1.177 más que este año.

Las entregas a cuenta que Hacienda traspasará a Galicia alcanzarán los 10.262 millones de euros en el 2025 La Voz

Abel Losada añadió un llamamiento a la «prudencia e transparencia» señalando que Rueda «aínda ten pendente xustificar o sobrecusto de 470 millóns de euros na construción do hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, unha cifra, esta sí, auditada e cuantificada que representa unha responsabilidade política evidente». También reclamó que la Xunta detalle cuál ha sido el destino de 1.500 millones de euros de fondos europeos canalizados a través del Gobierno central.